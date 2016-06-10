​Это ж надо…

Свежий выпуск
500
Олег ТАРАН

И как после этого должны были чувствовать себя мы, привычные к автобайге заложники настроения и мастерства обычных водителей? Зачем нам деликатные индивидуумы, ведь если их станет много, то что же тогда может произойти?

Если все будут ездить тихо, то пассажиры разучатся изящно балансировать в салоне, ослабнет их вестибулярный аппарат, мышцы без постоянных тренировок с поручнями станут вялыми и дряблыми, руки утеряют привычную хваткость и цепкость. Пока еще в среднем в день до 150 водителей автобусов по республике превышают скорость, что следует из данных полицейской статистики, и служат для нас свое­образными фитнес-тренерами. А если вдруг автобусы станут ездить тише?

Подумайте, у нас может исчезнуть такая благодатная тема для ворчания по поводу качества езды, помимо едва заметных последствий мирового экономического кризиса.

И никто нам тогда по-доброму не посоветует ездить не на автобусе, а на такси, явно заботясь о нашем комфорте и, очевидно, желая нам процветания. Но мы никогда не сможем увидеть, как водитель управляет автобусом одной рукой, потому что вторая по нескольку остановок занята телефоном. Пока таких случаев в республике по 500 в день. А где вы еще таких эквилибрис­тов встретите, если все они не станут этого делать?

И все же…

Поверьте, нет-нет да и хочется иной раз не долететь до своей остановки, а просто доехать, не вцепляться в поручень насмерть, а просто держаться, не зажмуриваться, видя нарушающие ПДД маневры несущихся рядом автобусов-конкурентов (которых случается более 350 в день по стране), а любоваться видами города. Есть простое желание – добраться из пункта А в пункт Б, а не пополнить собой печальную статистику с 70 смертельными исходами и 600 травмами в год в результате ДТП на общественном транспорте. Неужели это так много?

Популярное

Все
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
На перекрестке интересов
О призерах и неудачниках
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
В поисках новых смыслов
Там, где ходит розовый фламинго
Цех по выпуску рыбной муки открылся в Кызылординской области
Это наша борьба
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
Карьер или парк?
Судьба языка – судьба страны
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Нет границ для творчества
Стартовал Кубок Казахстана по асык ату
Поймаем энергию ветра
Большой потенциал
ТРУДности трудоустройства
В мире мудрых слов
Мотивация для учителей
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
Творчество во имя мира и согласия
По труду и награда
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков принима…
Отслужил – получи грант!
В эпоху перемен
Мотивация для учителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]