​Это ж надо…

И как после этого должны были чувствовать себя мы, привычные к автобайге заложники настроения и мастерства обычных водителей? Зачем нам деликатные индивидуумы, ведь если их станет много, то что же тогда может произойти?

Если все будут ездить тихо, то пассажиры разучатся изящно балансировать в салоне, ослабнет их вестибулярный аппарат, мышцы без постоянных тренировок с поручнями станут вялыми и дряблыми, руки утеряют привычную хваткость и цепкость. Пока еще в среднем в день до 150 водителей автобусов по республике превышают скорость, что следует из данных полицейской статистики, и служат для нас свое­образными фитнес-тренерами. А если вдруг автобусы станут ездить тише?

Подумайте, у нас может исчезнуть такая благодатная тема для ворчания по поводу качества езды, помимо едва заметных последствий мирового экономического кризиса.

И никто нам тогда по-доброму не посоветует ездить не на автобусе, а на такси, явно заботясь о нашем комфорте и, очевидно, желая нам процветания. Но мы никогда не сможем увидеть, как водитель управляет автобусом одной рукой, потому что вторая по нескольку остановок занята телефоном. Пока таких случаев в республике по 500 в день. А где вы еще таких эквилибрис­тов встретите, если все они не станут этого делать?

И все же…

Поверьте, нет-нет да и хочется иной раз не долететь до своей остановки, а просто доехать, не вцепляться в поручень насмерть, а просто держаться, не зажмуриваться, видя нарушающие ПДД маневры несущихся рядом автобусов-конкурентов (которых случается более 350 в день по стране), а любоваться видами города. Есть простое желание – добраться из пункта А в пункт Б, а не пополнить собой печальную статистику с 70 смертельными исходами и 600 травмами в год в результате ДТП на общественном транспорте. Неужели это так много?