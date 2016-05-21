​Этот актив должен работать

Изменения в этот документ были внесены в прошлом году, а вступить в силу они должны были с 1 июля текущего года. Могу сказать, что прежде, когда в нашей стране утверждались и издавались столь важные документы, в обществе шло их широкое, всенародное обсуждение. Надо признать, что представители государственных органов, экспертное сообщество и СМИ не в полной мере осветили земельный вопрос, и в обществе возникло непонимание отдельных норм закона. В сложившейся ситуации Глава государства, учитывая мнения большинства населения, объявил мораторий на их действие на один год. Комиссия по земельной реформе при Правительстве РК, состав которой мне видится компетентным, уже провела первое заседание. Земля – это достояние народа, поэтому понятны чаяния и тревоги людей.

В начале 90-х я был свидетелем массовой приватизации, в том числе и в аграрном секторе. Выступая на одном из крупных совещаний, я говорил о том, что приватизацию надо проводить поэтапно, начиная с убыточных хозяйств, а затем постепенно перейти к рентабельным совхозам и колхозам. Думаю, что тогда приватизация в аграрном секторе была проведена поспешно, без глубокого изучения и исследования всех процессов.

Характерно, что основные средства производства и большие наделы земли оказались у бывших руководителей, а простым крестьянам были выделены земельные наделы (паи). То есть стартовые условия при вступлении в рыночную экономику оказались неравными. Это привело к тому, что сегодня определенный процент приватизированной земли пустует и не работает.

В настоящее время Земельный кодекс позволяет собственникам сдавать землю в аренду иностранцам. Нам приводят пример Европы, где иностранцам земля сдается на 99 лет. Казахстанский кодекс предполагает аренду иностранцам на 25 лет. Опасения казахстанцев, что среди иностранных арендаторов окажутся только китайские инвесторы, думаю, оправданны. Чтобы не допустить этого, в период объявленного моратория, очень своевременного и правильного, необходимо тщательно продумать все пункты положения об аренде и субаренде земли. Одним из них должен стать ежегодный отчет арендаторов перед государственными органами. Понятно, что этот сектор – специфичный и требует долго­срочных инвестиций. Во всем мире земля приносит прибыль и работает как экономический актив, увеличивая благосостояние народа. Много площадей, которые взяты в аренду, не освоены. Поэтому государство должно создать такие условия, чтобы прежде всего отечественным бизнесменам было выгодно вкладывать деньги в этот сектор экономики, что позволит вдохнуть вторую жизнь в наши заброшенные и покинутые населением села.

Считаю, что элеваторы необходимо вернуть в государственную собственность. Я думаю, что арендаторы должны отвечать за освоение взятых ими земель. И нужно запретить их субаренду. Как и все казахстанцы, возлагаю большую надежду на созданную Правительством комиссию. Во-первых, ее члены должны тесно работать с регионами, провести с населением четкую разъяснительную работу и донести все положения Земельного кодекса.

Эту работу должны возглавить представители государственных органов и партия «Нур Отан». Не секрет, что государство за последние годы вложило в аграрный сектор немало средств, но отдача пока очень низкая.

Вызывает оптимизм новый Закон «О кооперации», который позволит объединиться на добровольных началах мелким крестьянским хозяйствам и фермерам. Необходимо уделить самое пристальное внимание вопросу подготовки кадров для сельского хозяйства. К сожалению, за последние годы много земель сельскохозяйственного назначения было выведено из сельхозоборота. Их также необходимо исследовать и передать в аренду тем, кто готов их использовать.

Возникновение земельного вопроса продиктовано сегодня и экономической ситуацией в стране. Надо признать, что при переходе к рыночной экономике у нас не было опыта ведения сельского хозяйства в новых условиях. Поэтому у нас было единственное понимание – это приватизация. Казахстан успешно прошел первый этап своего развития. У нас накоплен определенный опыт, теперь надо идти вперед. Мы оказались в ситуации, когда по экономическим категориям наша сельскохозяйственная земля оказалась неработающим активом. Наша главная задача сейчас состоит в том, чтобы этот актив заработал в полную силу.