Этот день мы приближали как могли

Фашистская Германия напала на Советский Союз внезапно и вероломно, обрушила на него всю мощь своей военной машины. Эта война стала огромным испытанием для советского народа, испытанием мужества, стойкости, крепости дружбы людей разных национальностей. И враг был повергнут.С тех пор прошло уже 70 лет. На месте былых сражений уже с трудом можно найти разрушенные доты, заросшие травой и кустарниками окопы, давно распаханы израненные боями поля. Не подвластна времени только народная память. Сегодня все меньше остается живых свидетелей страшной войны, поэтому важно никого и ничто не забыть, чтобы молодые поколения могли знать о своих героях-предках по фильмам о Великой Отечественной войне, читая архивные документы, мемуары ветеранов. Поэтому Архив Президента РК, где находится огромный пласт документов военных лет, стремится как можно шире донести их до каждого жителя республики.Известие о начале военных действий со стороны фашистской Германии заставило казахстанцев осознать всю опасность, которая нависла над мирной страной, сплотиться, чтобы выжить и победить.Уже в первые дни войны в военкоматы пришли десятки тысяч добровольцев. Учитель школы колхоза им. К. Маркса Каратасского района Южно-Казахстанской области А. Кошимов в заявлении в военкомат написал: "Я прошу зачислить меня добровольцем Красной армии и послать меня на фронт. Сумею доказать свою ненависть к зарвавшемуся агрессору… Я отдам свою кровь и жизнь за нашу Родину, за любимый солнечный Казахстан".А мать красноармейца Бартасевич написала командиру 316-й стрелковой дивизии генерал-майору И. Панфилову 25 июля 1941 года: "Мой сын в рядах Красной армии… Я чувствую в себе достаточно сил и энергии, чтобы защищать свою Родину. Прошу принять меня в Вашу часть в сандружину".По архивным данным, Казахстан направил на фронт около 1 млн 200 тыс. человек, в том числе 82 тыс. коммунистов (2/3 предвоенной численности), 242 тыс. комсомольцев (почти 70%) и 5 183 женщины, а также 700 тыс. в трудовую армию и специальные строительные части. По итогам переписи населения 1939 года в Казахстане проживали 6,2 млн человек. Даже с учетом размещения в республике примерно 530 тыс. эвакуированных и 890 тыс. депортированных процент мобилизации оказался очень высоким. Получается, что в интересах защиты Отечества был мобилизован каждый четвертый казахстанец.По далеко неполным данным, на фронтах погибли 602 939 человек, или каждый второй, на начало 1946 года в органах соцобеспечения стояли на учете 99 958 инвалидов войны.Всего в Казахстане были сформированы более 20 стрелковых и кавалерийских дивизий и бригад, несколько артиллерийских и авиаполков, десятки батальонов разных родов войск. Все они прославились боевыми подвигами при обороне Москвы, в сражениях под Сталинградом, в битвах за Днепр, за освобождение Польши, в Берлинской операции и других.Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, а четверо были удостоены этого звания дважды. Среди них – Сергей Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда и Талгат Бегельдинов. Мы помним имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Нуркена Абдирова, Ивана Бережного, Амантая Даулетбекова и многих других. Все мы, представители разных поколений, воздаем должное героям за их подвиг во имя Отчизны. Гордимся и восхищаемся ими.Вот выдержка из наградного листа Героя Советского Союза сержанта Н. Абдирова: "За 16 боевых вылетов тов. Абдиров уничтожил 12 танков, 28 автомашин с войсками и грузом, 18 повозок с боеприпасами, одну цистерну с горючим и разбил три дзота противника, уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. В своем последнем полете 19 декабря 1942 года его самолет был подбит, и Нуркен Абдиров направил свой штурмовик в гущу вражеских танков, повторив бессмертный подвиг капитана Гастелло".Заметно подняло боевой дух воинов письмо казахского народа фронтовикам-казахам. В передовой статье газеты "Правда" от 6 февраля 1943 года есть замечательные слова: "Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор. В каждом снаряде, опустошающем ряды гитлеровцев, есть часть казахской природы, есть доля казахского труда".Примером тому является письмо от 1 января 1944 года бурильщиков Сокольского рудника Нефедовых из Лениногорска Восточно-Казахстанской области своему земляку-фронтовику Темиру Шахабаеву: "Родной Темир! Металл, которым ты беспощадно поражаешь фашистских мерзавцев, добываем мы. Уже давно мы выполнили две годовые нормы. Недавно провели две вахты. Во время первой выполнили сменное задание на 2 700%, а во время второй установили всесоюзный рекорд – дали 7 150% нормы, добыли металла для 11 млн пуль… Крепче бей фашистских гадов!"С первых дней войны призыв "Все для фронта, все для Победы!" дошел до каждой семьи, до каждого казахстанца. Казахстан стал по праву арсеналом фронта. Эвакуированные заводы выдавали продукцию уже через 1,5–2 месяца. В качестве временных источников энергии использовались даже паровозы и тракторы. К концу войны оборонные предприятия увеличили выпуск продукции в два раза. Всего ими выпущено изделий на 1 млрд рублей. В том числе корпусов мин размером 82 мм, 50 и 120 мм − 5 млн 214 тыс. штук. Получается, что заводы Казахстана этим боекомплектом мин могли снабдить сразу 1 350 дивизий. Выпущено также почти 2 млн снарядов мелких калибров, 1 млн 850 тыс. – средних и 20 тыс. – крупных калибров. Полностью были укомплектованы торпедным боезапасом 25 дивизионов подводных лодок.Жители Казахстана по-ударному трудились на предприятиях, в колхозах и совхозах. Например, шахтеры Казахстана по сравнению с 1940 годом увеличили добычу угля на 68%, мощность электростанций возросла на 84,3%, выпуск промышленной продукции повысился на 170%, сдача колхозами мяса – на 161%, поголовья крупного рогатого скота – на 98,3 тыс. голов, овец и коз – на 1 млн 797 тыс. голов. К концу войны республика давала больше ¾ общесоюзной выплавки свинца, 868 тыс. тонн высокооктановой нефти.Интересен еще один малоизвестный факт из истории войны. Согласно постановлению СНК и ЦК КП(б) Казахстана от 29 августа 1943 года, республика должна была вернуть в освобожденные от фашистов районы России эвакуированный скот в количестве более 200 тыс. голов. Для сопровождения были привлечены 3 300 колхозников и 12 зооветработников. И эта задача была успешно выполнена.В связи с мобилизацией большей части мужчин остро встала проблема кадров. Так, в Казахстане только за 1941 год сменилось 2 793, а в 1942 году еще свыше 2 500 председателей колхозов, из которых до 60% ушли на фронт.В сельское хозяйство направили 112 225 мужчин из числа эвакуированных из прифронтовой полосы и размещенных в сельской местности. Кроме того, ежегодно на полях работали около 300 тыс. жителей городов и рабочих поселков и до 240 тыс. учащихся школ. Решающей силой в народном хозяйстве Казахстана стали женщины и подростки. Так, в годы войны удельный вес женского труда возрос в 1,5 с лишним раза, в т. ч. в 1,5 раза в промышленности, в 2 раза в строительстве, в 11 раз на транспорте. В 1942 году женщины среди колхозников составляли 65%, мужчины старше 18 лет – только 20%. Около 15% составляли подростки в возрасте 16–17 лет. Надо отметить, что к 1944 году удельный вес рабочей молодежи на предприятиях важнейших отраслей промышленности достигал 55%. Только за 1941–1942 годы училища и школы ФЗО дали народному хозяйству Казахстана свыше 26 тыс. специалистов.В годы войны каждая казахстанская семья терпела лишения – не хватало дров для отопления, продуктов, и в то же время люди отдавали последнее, чтобы помочь фронту. На 11 июня 1942 года в Фонд обороны поступило деньгами и драгоценностями 110 млн 820 тыс. рублей. На строительство танковой колонны "Колхозник Казахстана" было внесено 270 млн 685 тыс. рублей. И. Сталин в ответ на это прислал телеграмму: "Передайте колхозникам и колхозницам Казахстана, собравшим средства на строительство танковой колонны, внесшим в фонд Красной армии и для рабочих промышленных предприятий 732 287 пудов хлеба, 82 тысячи пудов риса и 33 889 пудов других сельхозпродуктов, собравших после выполнения государственных обязательств, – мой братский привет и благодарность Красной армии".Получило большое развитие движение по сбору теплых вещей для красноармейцев. На середину 1942 года было собрано 1 млн 335 тыс. разных вещей, в т. ч. 79 587 полушубков, 232 244 валенок, более 32 тыс. рукавиц и варежек и другое, всего за годы войны жители республики направили на фронт 1 205 вагонов подарков, 13 130 грузовых и 825 легковых автомашин, 1 538 тракторов, 110 118 лошадей и 10 260 повозок.Отдельная важная страница в истории Великой Отечественной войны – это прием и размещение эвакуированных людей, оборонных предприятий, учреждений культуры и образования, госпиталей. Только за первые полгода войны в Казахскую ССР прибыли 381 260 человек, в т. ч. 135 тыс. детей. Их нужно было разместить, трудоустроить, накормить, довести до места жительства. Почти каждый второй был направлен в колхозы и совхозы, почти 36 тыс. – на промышленные предприятия.Среди эвакуированных были работники Академии наук СССР, известные всей стране актеры, писатели и поэты: Михаил Жаров, Николай Черкасов, Самуил Маршак, Михаил Зощенко и многие другие.Война не замкнула казахстанцев только на боевых и трудовых подвигах. Люди стремились соприкоснуться с прекрасным, познать шедевры искусства, литературы, народного творчества. Театры Казахстана за годы войны поставили 847 новых оперных и драматических произведений, показали 28 687 спектаклей. Концертные организации дали 36 525 концертов, в т. ч. около 20 тыс. на фронте, в госпиталях, тыловых частях Красной армии.И вот он наступил – этот долгожданный день Великой Победы! КазТАГ 3 мая 1945 года сообщил: "Свершилось великое историческое событие. Под ударами советских войск пал Берлин – цитадель фашистского мракобесия… очаг германской агрессии".С величайшей радостью и ликованием жители Казахстана встретили опубликованное 9 Мая 1945 года в экстренном выпуске "Казахстанской правды" сообщение о подписании 8 мая акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 9 Мая Праздником Победы".Это была действительно народная Победа. Это был поистине бессмертный подвиг. Великий народ, который терпел голод и холод, война не сломила. Он выстоял и победил! И все мы должны помнить тех, кто защитил нашу Родину от ненавистного врага, и желать здоровья ныне живущим ветеранам.