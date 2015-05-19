Этот день мы приближали как могли Свежий выпуск 554

Фашистская Германия напала на Советский Союз внезапно и вероломно, обрушила на него всю мощь своей военной машины. Эта война стала огромным испытанием для советского народа, испытанием мужества, стойкости, крепости дружбы людей разных национальностей. И враг был повергнут.

С тех пор прошло уже 70 лет. На месте былых сражений уже с трудом можно найти разрушенные доты, заросшие травой и кустарниками окопы, давно распаханы израненные боями поля. Не подвластна времени только народная память. Сегодня все меньше остается живых свидетелей страшной войны, поэтому важно никого и ничто не забыть, чтобы молодые поколения могли знать о своих героях-предках по фильмам о Великой Отечественной войне, читая архивные документы, мемуары ветеранов. Поэтому Архив Президента РК, где находится огромный пласт документов военных лет, стремится как можно шире донести их до каждого жителя республики.

Известие о начале военных действий со стороны фашистской Германии заставило казахстанцев осознать всю опасность, которая нависла над мирной страной, сплотиться, чтобы выжить и победить.

Уже в первые дни войны в военкоматы пришли десятки тысяч добровольцев. Учитель школы колхоза им. К. Маркса Каратасского района Южно-Казахстанской области А. Кошимов в заявлении в военкомат написал: «Я прошу зачислить меня добровольцем Красной армии и послать меня на фронт. Сумею доказать свою ненависть к зарвавшемуся агрессору… Я отдам свою кровь и жизнь за нашу Родину, за любимый солнечный Казахстан».

А мать красноармейца Бартасевич написала командиру 316-й стрелковой дивизии генерал-майору И. Панфилову 25 июля 1941 года: «Мой сын в рядах Красной армии… Я чувствую в себе достаточно сил и энергии, чтобы защищать свою Родину. Прошу принять меня в Вашу часть в сандружину».

По архивным данным, Казахстан направил на фронт около 1 млн. 200 тыс. человек, в т. ч. 82 тыс. – коммунистов (2/3 предвоенной численности), 242 тыс. комсомольцев (почти 70%) и 5 183 женщины, а также 700 тыс. в трудовую армию и специальные строительные части. По итогам переписи населения 1939 года в Казахстане проживало 6,2 млн. человек. Даже с учетом размещения в республике примерно 530 тыс. эвакуированных и 890 тыс. депортированных процент мобилизации оказался очень высоким. Получается, что в интересах защиты Отечества был мобилизован каждый четвертый казахстанец.

По далеко неполным данным, на фронтах погибли 602 939 человек, или каждый второй, на начало 1946 года в органах соцобеспечения стояли на учете 99 958 инвалидов войны.

Всего в Казахстане были сформированы более 20 стрелковых и кавалерийских дивизий и бригад, несколько артиллерийских и авиаполков, десятки батальонов разных родов войск. Все они прославились боевыми подвигами при обороне Москвы, в сражениях под Сталинградом, в битвах за Днепр, за освобождение Польши, в Берлинской операции и других.

Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, а четверо были удостоены этого звания дважды. Среди них Сергей Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда и Талгат Бегельдинов. Мы помним имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Нуркена Абдирова, Ивана Бережного, Амантая Даулетбекова и многих других. Все мы, представители разных поколений, воздаем должное героям за их подвиг во имя Отчизны. Гордимся и восхищаемся ими.

Вот выдержка из наградного листа Героя Советского Союза сержанта Н. Абдирова: «За 16 боевых вылетов тов. Абдиров уничтожил 12 танков, 28 автомашин с войсками и грузом, 18 повозок с боеприпасами, одну цистерну с горючим и разбил три дзота противника, уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. В своем последнем полете 19 декабря 1942 года его самолет был подбит, и Нуркен Абдиров направил свой штурмовик в гущу вражеских танков, повторив бессмертный подвиг капитана Гастелло».

Заметно подняло боевой дух воинов письмо казахского народа фронтовикам-казахам. В передовой статье газеты «Правда» от 6 февраля 1943 года есть замечательные слова: «Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор. В каждом снаряде, опустошающем ряды гитлеровцев, есть часть казахской природы, есть доля казахского труда».

Примером тому является письмо от 1 января 1944 года бурильщиков Сокольского рудника Нефедовых из Лениногорска Восточно-Казахстанской области своему земляку-фронтовику Темиру Шахабаеву: «Родной Темир! Металл, которым ты беспощадно поражаешь фашистских мерзавцев, добываем мы. Уже давно мы выполнили две годовые нормы. Недавно провели две вахты. Во время первой выполнили сменное задание на 2 700%, а во время второй установили всесоюзный рекорд – дали 7 150% нормы, добыли металла для 11 млн. пуль… Крепче бей фашистских гадов!»

С первых дней войны призыв «Все для фронта, все для Победы!» дошел до каждой семьи, до каждого казахстанца. Казахстан стал по праву арсеналом фронта. Эвакуированные заводы выдавали продукцию уже через 1,5-2 месяца. В качестве временных источников энергии использовались даже паровозы и тракторы. К концу войны оборонные предприятия увеличили выпуск продукции в два раза. Всего ими выпущено изделий на 1 млрд. рублей. В том числе корпусов мин размером 82 мм, 50 и 120 мм − 5 млн. 214 тыс. штук. Получается, что заводы Казахстана этим боекомплектом мин могли снабдить сразу 1 350 дивизий. Выпущено также почти 2 млн. снарядов мелких калибров, 1 млн. 850 тыс. – средних и 20 тыс. крупных калибров. Полностью было укомплектовано торпедным боезапасом 25 дивизионов подводных лодок.

Жители Казахстана по-ударному трудились на предприятиях, в колхозах и совхозах. Например, шахтеры Казахстана по сравнению с 1940 годом увеличили добычу угля на 68%, мощность электростанций возросла на 84,3%, выпуск промышленной продукции повысился на 170%, сдача колхозами мяса – на 161%, поголовья крупного рогатого скота – на 98,3 тыс. голов, овец и коз – на 1 млн. 797 тыс. голов. К концу войны республика давала больше ¾ общесоюзной выплавки свинца, 868 тыс. тонн высокооктановой нефти.

Интересен еще один малоизвестный факт из истории войны. Согласно постановления СНК и ЦК КП(б) Казахстана от 29 августа 1943 года республика должна была вернуть в освобожденные от фашистов районы России эвакуированный скот в количестве более 200 тыс. голов. Для сопровождения было привлечено 3 300 колхозников и 12 зооветработников. И эта задача была успешно выполнена.

В связи с мобилизацией большей части мужчин остро встала проблема кадров. Так, в Казахстане только за 1941 год сменилось 2 793, а в 1942 году еще свыше 2 500 председателей колхозов, из которых до 60% ушли на фронт.

В сельское хозяйство направили 112 225 мужчин из числа эвакуированных из прифронтовой полосы и размещенных в сельской местности. Кроме того, ежегодно на полях работало около 300 тыс. жителей городов и рабочих поселков и до 240 тыс. учащихся школ. Решающей силой в народном хозяйстве Казахстана стали женщины и подростки. Так, в годы войны удельный вес женского труда возрос в 1,5 с лишним раза, в т. ч. в 1,5 раза в промышленности, в 2 раза в строительстве, в 11 раз на транспорте. В 1942 году женщины среди колхозников составляли 65%, мужчины старше 18 лет – только 20%. Около 15% составляли подростки в возрасте 16–17 лет. Надо отметить, что к 1944 году удельный вес рабочей молодежи на предприятиях важнейших отраслей промышленности достигал 55%. Только за 1941–1942 годы училища и школы ФЗО дали народному хозяйству Казахстана свыше 26 тыс. специалистов.

В годы войны каждая казахстанская семья терпела лишения – не хватало дров для отопления, продуктов, и в то же время люди отдавали последнее, чтобы помочь фронту. На 11 июня 1942 года в Фонд обороны поступило деньгами и драгоценностями 110 млн. 820 тыс. рублей. На строительство танковой колонны «Колхозник Казахстана» было внесено 270 млн. 685 тыс. рублей. И. Сталин в ответ на это прислал телеграмму: «Передайте колхозникам и колхозницам Казахстана, собравшим средства на строительство танковой колонны, внесшим в фонд Красной армии и для рабочих промышленных предприятий 732 287 пудов хлеба, 82 тысячи пудов риса и 33 889 пудов других сельхозпродуктов, собравших после выполнения государственных обязательств, – мой братский привет и благодарность Красной армии».

Получило большое развитие движение по сбору теплых вещей для красноармейцев. На середину 1942 года было собрано 1 млн. 335 тыс. разных вещей, в т. ч. 79 587 полушубков, 232 244 валенок, более 32 тыс. рукавиц и варежек и другое, всего за годы войны жители республики направили на фронт 1 205 вагонов подарков, 13 130 грузовых и 825 легковых автомашин, 1 538 тракторов, 110 118 лошадей и 10 260 повозок.

Отдельная важная страница в истории Великой Отечественной войны – это прием и размещение эвакуированных людей, оборонных предприятий, учреждений культуры и образования, госпиталей. Только за первые полгода войны в Казахскую ССР прибыло 381 260 человек, в т. ч. 135 тыс. детей. Их нужно было разместить, трудоустроить, накормить, довести до места жительства. Почти каждый второй был направлен в колхозы и совхозы, почти 36 тыс. – на промышленные предприятия.

Среди эвакуированных были работники Академии наук СССР, известные всей стране актеры, писатели и поэты: Михаил Жаров, Николай Черкасов, Самуил Маршак, Михаил Зощенко и многие другие.

Война не замкнула казахстанцев только на боевых и трудовых подвигах. Люди стремились соприкоснуться с прекрасным, познать шедевры искусства, литературы, народного творчества. Театры Казахстана за годы войны поставили 847 новых оперных и драматических произведений, показали 28 687 спектаклей. Концертные организации дали 36 525 концертов, в т. ч. около 20 тыс. на фронте, в госпиталях, тыловых частях Красной армии.

И вот он наступил – этот долгожданный день Великой Победы! КазТАГ 3 мая 1945 года сообщил: «Свершилось великое историческое событие. Под ударами советских войск пал Берлин – цитадель фашистского мракобесия… очаг германской агрессии».

С величайшей радостью и ликованием жители Казахстана встретили опубликованное 9 Мая 1945 года в экстренном выпуске «Казахстанской правды» сообщение о подписании 8 мая акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 Мая Праздником Победы».

Это была действительно народная Победа. Это был поистине бессмертный подвиг. Великий народ, который терпел голод и холод, война не сломила. Он выстоял и победил! И все мы должны помнить тех, кто защитил нашу Родину от ненавистного врага, и желать здоровья ныне живущим ветеранам.



Борис ДЖАПАРОВ, директор Архива Президента РК, доктор технических наук, профессор, Владимир ШЕПЕЛЬ, заслуженный деятель Республики Казахстан