​Этот дивный женский мир…

771
Александра Власова

Действие фильма происходит в Астане. Трое парней получают уникальный шанс – попасть в женский мир. Их готовы носить на руках, потакать всем прихотям. Но вскоре молодые люди узнают, что есть одно условие пребывания в этом раю – нужно исполнять все желания женщин... В фильме снимались ­Тауекел Мусилим, Мурат Бисенбин, Жания Джуринская, Сая Оразгалиева, Асель Акбарова, Данияр Алшинов, Наталья Наумова и другие. Актеров подбирали долго.

– Нам часто задают вопрос: почему взяли непрофессио­налов? А кто есть профессиональный актер? Тот, кто получил диплом, то есть актерское образование. К примеру, Асанали Ашимов. Да, он, безусловно, профессиональный актер. Жания Джуринская, возможно, не профи, но на ее счету порядка 10 сериалов и кинофильмов. Данияр Алшинов – инженер, авиаконструктор. У него это четвертый телевизионный проект за два года, и это уже характеризует его как дос­таточно хорошего актера. Темирхан Асылбек имеет достаточно большой опыт в качестве вайнера. Асель Акбарова – человек с большим опытом на телевидении... Поэтому, когда говоришь об актерском профессионализме, нужно учитывать талант, природные данные.

– Очень позитивный опыт мы получили, работая над сериалом «Ничего личного», – отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций Виктор Бормотов. – Я понял, что есть замечательная команда, которой можно довериться, которая поверила в меня. Понравился и сценарий. В Казахстане постоянно выходят новые картины, они успешные, соревнуются с голливудской продукцией. Думаю, появится еще больше казахстанских фильмов.

По словам продюсера Александра Суслова, фильм снят на средства частных инвесторов – людей, которым был интересен проект. Удалось привлечь рекламодателей, также выступивших в качестве спонсоров. Создатели картины уверены, что она понравится зрителям и в репертуаре кинотеатров сможет конкурировать с зарубежными лентами.

Будет ли продолжение фильма «Все из-за женщин» – неизвестно. В том числе и потому, что желающих сниматься в кино девушек гораз­до больше, чем мужчин…

А пока Александр Суслов уверен, что в преддверии 8 Марта казахстанские мужчины однозначно пригласят женскую половину на этом фильм, который станет шикарным подарком к празднику.

