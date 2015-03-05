Этот сильный слабый пол

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Считается, что женщины впервые громко заявили о себе почти 160 лет, когда в Нью-Йорке текстильщицы провели «марш пустых кастрюль», требуя равных с мужчиной прав для женщин. В результате родилось феминистское движение.
Но, как свидетельствует история, первым государственным деятелем, который интуитивно почувствовал взаимо­связь женского равноправия, женской эмансипации и модернизации, был Петр Великий. Это он приказал женщинам покинуть терема, являться на придворные «ассамблеи», и не абы как, а одевшись и причесавшись по-европейски, да еще желательно разбираясь в том, что происходит в жизни двора и мира.
И тем не менее, несмотря на некоторые гендерные послабления, женщина все-таки оставалась замкнутой в жестких рамках. «Женский» прорыв в высшие эшелоны власти состоялся лишь во второй половине XX века, когда в ряде стран Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки женщины взяли власть в свои руки.
Как тут не вспомнить «железную леди» Маргарет Тэтчер, которая очень верно, на мой взгляд, сказала: «Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине, но если вы хотите, чтобы что-то было сделано, поручите это женщине» .
И этот процесс притока женщин в политику основательно поколебал сложившийся веками стереотип, что политика – это удел мужчин, а семья, дети – для женщин, но, к сожалению, не сломал его. В целом доля женщин на уровне принятия решений в большинстве стран остается низкой. Не случайно на протяжении последних десятилетий не утихают споры о том, почему в высшей иерархии власти во всем мире так мало женщин? Что это – гендерные стереотипы или нежелание самих женщин делать карьеру во власти? Предубежденность мужчин-руководителей? Особенности корпоративной культуры или консерватизм властных институтов?
По оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих пос­тах в исполнительной власти в среднем в разных странах находится на уровне 8–10%, и лишь в Скандинавии этот показатель существенно выше и составляет 25–40%. В парламентах женщины представлены лучше, их доля варьирует от 21,2% в странах Европы и до 41,4% – в скандинавских странах.
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК считает, что в стране женщины пока не в полной мере участвуют в политической жизни и еще недостаточно представлены во властных структурах.
В то же время государство готово принять беспрецедентные меры, чтобы решить эту проблему. По инициативе Президента страны разработан конкретный план действий, согласно которому до 2016 года доля женщин на руководящих постах должна достичь 30%. Не случайно женщины завоевывают одну позицию за другой в бизнесе, госслужбе, науке.
И везде, где женщины приходят к власти, они доказывают, что у «слабого пола» есть свои сильные стороны, что проблемы мирового характера подвластны не только жестким, критическим, мужским умам, но и нежным женским сердцам.
Женщины все чаще становятся ответственными не только за себя, но и за положение дел в обществе. Ведь большинство наших проблем – это не проб­лемы отдельно мужчин или женщин. Это проблемы нашей жизни, и решать их надо вместе.

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