Этот спорный Церетели… Свежий выпуск 398 Марина МИХАЙЛОВА

Творения мастера представлены в Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева. В Казахстане Зураб Церетели бывал много раз, но нынешний его приезд стал особенным: он впервые привез в нашу страну свои работы.

– Казахстан занимает особое место в моем сердце, – выступая перед гостями выставки, сказал Зураб Константинович. – Я часто приезжаю в вашу страну. Принимал участие в разработке генплана Астаны, и я лично знаком с вашим Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым. У вас замечательный Президент, замечательная страна и замечательные люди!

Восхищает Церетели и город Алма­ты.

– Я с радостью принял приглашение приехать сюда. Очень люблю этот город за его теплоту и радушие. Если бы мне заказали сделать скульптуру для Алматы, то я бы обязательно отразил в ней его добросердечность и гостеприимство.

Приехать в Алматы с выставкой мировую знаменитость пригласил Кастеевский музей.

– Зураб Церетели любезно согласился на наше предложение, – уточнили сотрудники музея. – Подготовка к этой выставке шла полгода. Организовывать ее помогали Академия художеств России и Московский музей современного искусства. Содействие в ее проведении оказало Министерство культуры и спорта РК и один из наших соотечественников-меценатов.

Экспозицию выставки составили 34 картины и три скульптуры, созданные мастером за последние 5 лет. Тяготея к размаху, Церетели создает и полотна больших размеров. Многие холсты в зале – чуть ли не от потолка до пола. Герои его монументальных картин – это вымышленные персонажи, люди различных типажей – музыканты, сапожники, торговцы и шуты и люди, с которыми художник хорошо знаком. С огромными руками, ногами и головами, они похожи на полусказочных гигантов, которым будто тесно в рамках полотна, и они вот-вот шагнут в зал. И, кажется, что ты стоишь в окружении великанов – забавных и добродушных, ведь автор изобразил их с большой симпатией и доброй иронией. Впечатляет и буйство красок, точнее, резкое сочетание насыщенного желтого, красного, синего, зеленого. Как отмечают искусствоведы, Церетели создал свой уникальный авторский стиль, соответствующий его темпераменту и дарованию. Можно сказать, что творчество мастера – это синтез сюрреализма, экспрессионизма и реализма. Гротескные образы и яркие цвета его картин – это отражение жизнеутверждающей позиции художника.

Церетели не ограничивает себя рамками жанров, создавая портреты, пейзажи и натюрморты. Нашему зрителю он привез новые работы из своих циклов. «По Хорватии» – серии пейзажей балканской природы, «Старый Тифлисъ» – цикл портретов жителей и пейзажей Грузии его детства. «Красивое свидание» – посвящение памяти Ван Гога. Красочное изобилие, густая, объемная живопись отличает его натюрморты. Подсолнухи, пожалуй, самый излюбленный мотив. Выставка просто цветет этими ярко-желтыми цветками – символом тепла, солнца и оптимизма.

Свои масштабные скульптуры Зураб Константинович по выставкам, конечно, не возит. Зато «путешествуют» его миниатюрные скульптурные композиции. Из их числа наш зритель может увидеть бронзового «Чарли Чаплина» – одного из самых любимых героев в творчестве мастера. «Чарли Чаплин – фантастический человек, – говорит Церетели. – Я восхищаюсь его пластикой, движениями, мимикой. Все время открываю в нем что-то новое». Среди «премьер» экспозиции «Пиросмани и Руссо» и «Мои любимые художники» – композиция из бронзовых фигурок Ван Гога, Модильяни, Матисса, Шагала и Пикассо, чьи произведения вдохнули в Церетели азарт новатора в искусстве. С Пикассо и Шагалом мастеру посчастливилось пообщаться лично во время учебы во Франции в 1964 году.

– Знакомство с ними – для меня огромное счастье, подарок судьбы, – убежден маэстро. – Внешне эти гении ХХ века казались суровыми, но на самом деле были благодушными людьми. Мне посчастливилось и побывать в их мастерских. Я был просто ошеломлен, увидев, что художник может делать все: писать картины, создавать витражи и мозаику, работать с фарфором и эмалью. И посещение их мастерских воодушевило меня начать работать в разных видах, жанрах и техниках изобразительного искусства.

«Я вижу в нем будущего великого живописца», – говорил Пикассо о своих впечатлениях после встречи с Зурабом Церетели. А Марк Шагал восторженно констатировал: «Браво! Браво! Живопись для Зураба Церетели – начало всех начал».

81-летний Церетели творит практически круглые сутки. А рисовать для него – все равно что дышать. Он рисует везде – на встречах, в поездах, в самолетах. Вот и во время пресс-конференции в Алматы мастер взял листок и стал что-то живописать. По просьбе зала гость показал листок – на нем был портрет одного из журналистов.

По словам Зураба Константиновича, стать художником он мечтал с детства:

– Мой дядя прекрасно рисовал, к тому же он был красив и прекрасно сложен. Я думал, что если научусь рисовать, то стану таким же, как он…

Президент Российской академии художеств, директор Московского музея современного искусства, народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, Посол доброй воли ЮНЕСКО, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством»… Звания, награды и должности Церетели перечислять можно долго. А перечислить все свои творения затруднится даже он сам. На сегодня мастер создал тысячи живописных и графических работ, сотни скульптурных шедевров. Его произведения заняли достойное место в разных странах мира и даже на разных континентах Земли. Одним из самых известных творений скульптора в мире является... нет, не памятник Петру I, а монумент «Добро побеждает Зло». Он был открыт в 1990 году перед зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. И, несмотря на критику, искусство Церетели давно получило мировую славу.

Биография, творческая и личная жизнь творца полна интересных фактов. Например, Церетели – княжеский род, исстари владевший в Осетии округом Цадаари. Один из родственников Зураба Церетели работал импресарио у Федора Шаляпина. Первые свои деньги он заработал за картинки для грузинского сатирического журнала. У маэстро нет людей, которых бы он считал врагами. И нет художников, которых бы он не принимал. Все встречи и дела начинаются позже. Несмотря на годы, его расписание остается неизменным: подъем – около шести утра, зарядка, контрастный душ, быстрый завтрак и в мастерскую – творить. Полный энергии, оптимизма и новых замыслов, Зураб Церетели обещает удивить мир новыми шедеврами.

В Алматы выставка Зураба Церетели продлится до 10 ноября.