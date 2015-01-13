Этот старый Новый год

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Полина ФЕДОРОВА
Своим парадоксальным названием старый Новый год обязан смене летоисчисления – разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней. Обычай отмечать этот праздник в ночь с 13 на 14 января связан и с тем, что Русская православная церковь продолжает праздновать и Новый год, и Рождество Христово по юлианскому календарю.
Таким образом, многие верующие от души смогут повеселиться по поводу смены годового календарного цикла именно сегодня – после окончания Рождественского поста, во время святочных гуляний. Для всех других, в чьем личном праздничном календаре есть эта дата, 13 января – просто еще один повод, чтобы встретить близких и друзей за праздничным столом, закрепить переход в новый год и второй шанс загадать заветное новогоднее желание.
Со старым Новым годом в народе связано множество примет. К примеру, если сегодня первым в ваш дом вошел мужчина – повезло! Год для всех домочадцев будет удачным. А если женщина, то... не очень. Но зато, может быть, повезет, если руководствоваться другими народными знамениями. В частности, не считайте мелочь, не выносите из дома мусор и не давайте в долг в этот день. И будет вам счастье!
В народе считалось, что в Васильев вечер (так называют канун старого Нового года) наверняка можно узнать будущее. Самым популярным на Руси гаданием для девушек было положить под подушку гребешок и позвать суженого. Во сне к адресату непременно должен явиться жених. Уже замужние дамы получали ответственное поручение предсказать погоду на весь год. Если ночь после Нового года тихая и ясная, то и следующие 365 дней не омрачат капризы небесной канцелярии. Если деревья покроет иней – ждать нам урожая зерновых и хорошего сбора меда. Ну а если тепло в этот день, то летним месяцам придется расплатиться за это дождем.
Актуальность примет, веками выработанных древними русичами, жители казахстанской столицы смогут проверить на собственном опыте. По данным РГП «Казгидромет», всю рабочую неделю температура возду­ха в Астане не будет опускаться ниже 7 градусов мороза. Делайте выводы. Но не окончательные, ведь впереди – встреча Нового года по восточному календарю и объединяющий народы Наурыз.

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