Этот вопрос не раз поднимался в компании - в КТЖ прокомментировали зарплату Михаэля Кортюма

Общество
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Екатерина Елисеева
Финансовый контролер-директор Департамента казначейства компании "КТЖ" Шолпан Омарбекова на брифинге в СЦК при Президенте РК прокомментировала  слух, который распространяется по социальным сетям, что зарплата нового генерального директора АО "Пассажирские перевозки"  Михаэля Кортюма составляет 70 тысяч евро, передает корреспондет Kazpravda.kz.

"По поводу 70 тысяч евро – это не верная информация. Что касается повышения цен на билеты по социально-значимым направлениям – это не связано с приходом господина Кортюм в компанию, поскольку повышение на социально – значимые маршруты рассматривается в рамках предоставления маршрутов и в рамках выделения субсидий. То есть когда договор на маршрут заключается, сразу оговаривается с госорганами факт повышения и факт субсидий, который будет предусматриваться для того, чтобы погашались все расходы перевозчика.
А этот договор существовал задолго до прихода Кортюм", – сообщила спикер. 

По ее словам, какая у него зарплата не может ответить, но точно не 70 тысяч евро, потому что этот вопрос не один раз поднимался и обсуждался в компании.

"Что касается ТОО "Пассажирские локомотивы". Создана она на базе компании в счет – была дочерняя компания в КТЖ, мы ее упразднили и на ее базе создали ТОО Пассажирские локомотивы. То есть мы не создавали большее количество единиц, чем было в компании ранее.
Это во-первых. Во-вторых, это ТОО будет работать в точно таком же режиме, как и как в все другие компании КТЖ – то есть стандартные штатная численность, стандартные оклады, ничего там сверх выдающегося не будет в этой компании. Стандартно все будет", – заключила она. 

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