Этот вопрос не раз поднимался в компании - в КТЖ прокомментировали зарплату Михаэля Кортюма

Финансовый контролер-директор Департамента казначейства компании "КТЖ" Шолпан Омарбекова на брифинге в СЦК при Президенте РК прокомментировала слух, который распространяется по социальным сетям, что зарплата нового генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Михаэля Кортюма составляет 70 тысяч евро, передает корреспондет Kazpravda.kz
.
"По поводу 70 тысяч евро – это не верная информация. Что касается повышения цен на билеты по социально-значимым направлениям – это не связано с приходом господина Кортюм в компанию, поскольку повышение на социально – значимые маршруты рассматривается в рамках предоставления маршрутов и в рамках выделения субсидий. То есть когда договор на маршрут заключается, сразу оговаривается с госорганами факт повышения и факт субсидий, который будет предусматриваться для того, чтобы погашались все расходы перевозчика.
А этот договор существовал задолго до прихода Кортюм", – сообщила спикер.
По ее словам, какая у него зарплата не может ответить, но точно не 70 тысяч евро, потому что этот вопрос не один раз поднимался и обсуждался в компании.
"Что касается ТОО "Пассажирские локомотивы". Создана она на базе компании в счет – была дочерняя компания в КТЖ, мы ее упразднили и на ее базе создали ТОО Пассажирские локомотивы. То есть мы не создавали большее количество единиц, чем было в компании ранее.
Это во-первых. Во-вторых, это ТОО будет работать в точно таком же режиме, как и как в все другие компании КТЖ – то есть стандартные штатная численность, стандартные оклады, ничего там сверх выдающегося не будет в этой компании. Стандартно все будет", – заключила она.