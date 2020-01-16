Этот вопрос не раз поднимался в компании - Политика Екатерина Елисеева

Об этом сообщил заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Калдыкозов Асылхан .



"Всего за 2019-2020 год планируется провести модернизацию порядка 85 вагонов. Модернизация вагона предусматривает почти полное обновление вагонов. Остается только тележка, остальное все новое. Стоимость модернизации одного вагона составляет свыше 100 миллионов тенге, при том, что новый вагон сегодня стоит свыше 400 миллионов тенге. Мы часть вагонов в ремонтируем в Белоруссии, другую возможно в Украине и России. 85 вагонов, это такая глобальная задача, которую мы должны выполнить к летним перевозкам и максимально обеспечить количество и исключить дефицит вагонов", –



Кроме того, по его словам, планируется приобретаем новые вагоны. В прошлом году уже приобрели 91 вагон, до конца этого года еще 118 вагонов будет приобретено. Он также объяснил, почему закуп новых вагонов происходит из одного источника.



"Есть правила закупок, допускается до 30 процентов объема закупать из одного источника. Понятно, что количество поставщиков у нас ограничено. Я бы хотел отметить, что по факту заключения договоров на 10 процентов цена была снижена. Мы имеем экономию при закупе из одного источника", – дополнил он.



Информация о том, что 6 тысяч долларов на один квадратный метр выделено на ремонт абсолютно не верная информация. В компании ежегодно выбывают вагоны. До 2029 года произойдет выбытие почти тысячи вагонов. Ко всему, как у грузового так и пассажирского вагона есть срок службы. Это обязательное мероприятие - ремонты. Надо ремонтировать и нужно отчасти заменять изношенный парк. Когда мы говорим о ремонте, мы говорим о тех вагонах, у которых есть потенциал для дальнейшего функционирования.



