Этот вопрос не раз поднимался в компании -

Политика
Екатерина Елисеева
Об этом сообщил заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Калдыкозов Асылхан .  

"Всего за 2019-2020 год планируется  провести модернизацию порядка 85 вагонов.  Модернизация вагона предусматривает почти полное обновление вагонов. Остается только тележка, остальное все новое. Стоимость модернизации одного вагона составляет свыше 100 миллионов тенге, при том, что новый вагон сегодня стоит свыше 400 миллионов тенге. Мы часть вагонов в ремонтируем в Белоруссии, другую возможно в Украине и России. 85 вагонов, это такая глобальная задача, которую мы должны выполнить к летним перевозкам и максимально обеспечить количество и исключить дефицит вагонов", – 

Кроме того, по его словам, планируется приобретаем новые вагоны. В прошлом году уже приобрели 91 вагон, до конца этого года еще 118 вагонов будет приобретено. Он также объяснил, почему закуп новых вагонов происходит из одного источника. 

"Есть правила закупок, допускается до 30 процентов объема закупать из одного источника. Понятно, что количество поставщиков у нас ограничено. Я бы хотел отметить, что по факту заключения договоров на 10 процентов цена была снижена. Мы имеем экономию при закупе из одного источника", – дополнил он. 

Информация о том, что 6 тысяч долларов на один квадратный метр выделено на ремонт абсолютно не верная информация.  В компании ежегодно выбывают вагоны.  До 2029 года произойдет выбытие почти тысячи вагонов. Ко всему, как у грузового так и пассажирского вагона есть срок службы. Это обязательное мероприятие - ремонты. Надо ремонтировать и нужно отчасти заменять изношенный парк. Когда мы говорим о ремонте, мы говорим о тех вагонах, у которых есть потенциал для дальнейшего функционирования. 

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Сердце Прометея
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
В погоне за счастьем
Цифровизация против барьеров
Серебряная драма в Тиране
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…
Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]