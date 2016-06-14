​Этой мечте – 20 лет

В греко-римском стиле нашу страну на Олимпиа­де представят Алмат Кебиспаев (59 кг), Досжан Картиков (75 кг) и Нурмахан Тыналиев (130 кг). В вольной борьбе – Артас Санаа (57 кг), Галымжан Усербаев (74 кг), Аслан Кахидзе (86 кг), Мамед Ибрагимов (97 кг) и Даулет Шабанбай (125 кг). И, наконец, в женской борьбе (а правильнее сказать – в вольной борьбе среди женщин) цвета сборной Казахстана в Латинской Америке будут представлять Жулдыз Эшимова (48 кг), Екатерина Ларионова (63 кг), Эльмира Сыздыкова (69 кг) и Гюзель Манюрова (75 кг).

А мечта земляков-болельщиков – давнишняя: 20 лет после победы греко-римлянина Юрия Мельниченко на Олимпиаде в Атланте у нас в борьбе не было золотых медалей главных соревнований современности. И мы все время мечтаем о повторении той победы.

За квотами – в Бишкек

Легкоатлетическая сборная Казахстана в составе 43 человек (13 женщин и 30 мужчин) собирается в дорогу. Правда, едет она недалеко – в Бишкек – на международный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой.

Цвета нашей страны в Бишкеке 18 и 19 июня будут представлять Виктория Зябкина, Юлия Рахманова, Анастасия Пилипенко, Екатерина Эктова, Иван Иванов, Сергей Зайков и другие лидеры национальной команды, а также большая группа новичков сборной. Напомним, что на турнире в столице Кыргызстана можно будет получить олимпийскую лицензию, как и на двух заключительных соревнованиях в Алматы – обещающем стать рекордным по количеству стран-участниц Мемориале Гусмана Косанова и открытом чемпионате Казахстана.

Соперники определены

Немало представительных турниров мастеров кожаной перчатки проводится в разных городах нашей страны, причем одним из самых популярных в последнее время стал розыгрыш Кубка Казахстанской федерации бокса. В нем участвуют сборные всех областей республики, городов Астаны и Алматы. В жеребьевке седьмого кубкового сезона приняли участие прославленные боксеры – олимпийский чемпион Серик Сапиев и чемпион мира Данияр Елеусинов.

В группе А (команды выступят в Талдыкоргане) бороться за выход в следующую стадию будут сборные Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и Алматы. В группу В (Актау) вошли сборные Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской и Актюбинской областей; в группу С – Карагандинской, Кызылординской, Костанайской областей и Астаны; в группу D – Южно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Не всем улыбнулась удача

Первый номер в мужском теннис­ном рейтинге Казахстана Михаил Кукушкин выиграл в российской столице турнир Moscow Challenger. В полуфинале он нанес поражение эквадорцу Эмилио Гомесу – 6:2, 3:0, отказ, а в решающем матче взял верх над канадцем Стивеном Диезом – 6:3, 6:3. Вчера в турнире Poprad Tatry Challenger (Чехия) в матче первого круга казахстанец Андрей Голубев встречался с хозяином корта Адамом Павлашеком.

А в турнире Mallorca Open (Испания, травяное покрытие) с призовым фондом 226 750 долларов наша Ярослава Шведова в первом круге проиграла Доминике Хантуховой (Словакия) – 1:6, 3:6. Первой соперницей казахстанки Юлии Путинцевой вчера здесь же стала румынка Сорана Кирстя.