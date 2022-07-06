Общество
Этой ярмарки краски!
Зарина Москау

Приобрести новинки, получить автограф у авторов популярных книг, а также увидеть интересные картины, написанные в стиле исламской каллиграфии, смогли жители и гости столицы на книжной ярмарке «Елорда – Kitap Time».

Площадь у Национальной Академической библиотеки встречала красочным убранством: импровизированные юрты, яркие корпеше на лестнице, прилавки, полные самых разных книг. Мероприя­тие, организованное Министерством культуры и спорта РК, совместно с акиматом Есильского района столицы и издательством «Фолиант», собрало книгочеев всех возрастов.

Самые маленькие с удовольствием листали разноцветные книжки о путешествиях, сказки. Те, кто постарше, – выбирал познавательную литературу, а взрослые разбирали издания, посвященные истории своего народа и художественную литературу.

О важности книг и чтения в формировании подрастающего поколения говорили выступившие на церемонии открытия писатель, абаевед, ученый публицист Турсын Журтбай, государственный и общественный деятель Оразкуль Асангазы, писатель, автор многих бестселлеров Алибек Аскаров и другие представители творческой интеллигенции, а также дипломатического корпуса в Казахстане.

Малыши, пришедшие на праздник, запустилили в небо 30 шаров – как символ 30-летия Независимости Казахстана. Гостей угощали вкусными блюдами национальной кухни, детям младшего школьного возраста дарили книгу «Заколдованный Нур-Султан». Этот труд стал итогом мастер-класса российского детского писателя Анны Гончаровой «Искусство сочинения историй», который участники проекта – казахстанские дети – написали совместно с писательницей.

Кроме того, для детей были организованы мастер-классы по шахматам, национальному прикладному искусству, представлена выставка картин юных художников. Особый интерес у присутствующих вызвали картины – примеры исламской каллиграфии, представленные Национальным центром рукописей и редких книг. Искусство красивого правописания имеет древнюю историю, а исламская каллиграфия – это один из видов изобразительного искусства, которое, как и любое искусство, притягивает взоры независимо от возраста, национальности и вероисповедания.

К слову, литературу своих стран представили Иранская Республика и Индия на разных языках мира.

Ряд книжных магазинов представили свои издания. Также книголюбы смогли обменяться книгами в рамках акции, организованной Централизованной библиотечной системой г. Нур-Султана. Среди книг на обмен можно было увидеть произведения нетленных классиков – Э. Хемингуэя, А. Пушкина, М.  Лермонтова, Л. Толстого, обучающую, мотивационную, профессиональную литературу. Желающие также могли приобрести здесь же аудиокниги Беимбета Майлина, стихи Абая и другие лучшие творения казахской литературы.

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