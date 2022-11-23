Этой ярмарки… цены

Подготовка к «большой торговле» начинается здесь еще с вечера пятницы. А утром прилавки ломятся от самых разных продуктов питания со всего региона.

Главный товар – мясо. Говядина и баранина, конина и свинина, курятина и индюшатина занимают сразу несколько рядов. Привозят их из крестьянских хозяйств поч­ти всех районов области. Для владельцев собственных коров и лошадей ярмарка – возможность сбыть свою продукцию по хорошей цене. Многие из них участвуют в субботних распродажах уже на протяжении ряда лет. У них есть свои постоянные покупатели, некоторые продавцы работают по заказу.

Шолпан Торгаева и ее супруг, жители села Когалы Кербулакского района, привезли на ярмарку говядину.

– У нас крестьянское хозяйство, свой транспорт. Работаем здесь не первый год. Вот сейчас привезли тушу небольшой коровы в 200 кило. Если все продадим, будет просто отлично. Но обычно остается что-то непроданным, приходится увозить обратно, – рассказывает женщина.

Представитель крестьянского хозяйства «Меруерт» отметила, что в ярмарочный день порой не всем продавцам хватает мест. Иногда приходится возвращаться обратно. Хотелось бы, чтобы ряды предоставлялись именно владельцам крестьянских хозяйств, а не перекупщикам.

Продает свою продукцию без посредников и Галия Тумтанова из Каратальского района. Семейному бизнесу уже много лет.

– Ярмарка просто необходима. Целую неделю мы ждем ее и надеемся быстро и с хорошей прибылью сбыть как говядину, так и баранину. Но сегодня она уходит по низкой цене, прак­тически по себестоимости. Во-первых, большая конкуренция, а во-вторых, у населения нет денег, чтобы делать покупки большими объемами. Берут, конечно, но понемногу, каждый по возможностям. К сожалению, многие горожане обращаются к знакомым продавцам, отпускаю­щим мясо в долг, в рассрочку. Потом собирают деньги неделями... А что делать? Лучше уж так отдать, чем везти товар обратно, – сетуют животноводы.

Поговорили мы в этот день и с продавцами мяса из села Капал – Аксуского и Бакалы – Сарканского районов. Если первые приехали на ярмарку за 120 км, то вторые преодолели все 200. Но продать товар нужно, вот и едут сюда люди со всей области.

Конечно, продать корову можно и в живом весе. Но тогда она точно уйдет за бесценок. А так хоть можно и дорогу оправдать, и снять небольшую маржу. Для владельцев крестьянских хозяйств ярмарка – единственная возможность получить «живые» деньги, день, когда можно сбыть несколько туш баранов и коров. Конкуренция на рынке большая, поэтому каждый старается привезти лучшее мясо, надеясь на удачу.

За килограмм говядины здесь просят 2 200 тенге, баранину можно купить дешевле на 200 тенге, а конина идет по 2 800. Стоимость килограмма казы доходит до трех тысяч тенге.

Но ярмарка – это не только мяс­ная продукция. В этот день желаю­щие могут приобрести и пост­ное масло домашнего отжима.

У Рабиги Каратаевой можно купить подсолнечное масло из Усть-Каменогорска.

– Это наше собственное, чистое. Брат выращивает подсолнечник, вот и помогаю ему продавать урожай. Работаю на коммунальном рынке уже восьмой год. Есть постоянные покупатели. Вижу, как постепенно многие жители Талдыкоргана переходят на наше масло. За пять литров просим 3 800 тенге.

Бойко торгуют на ярмарке и овощами. Марина Гладышева пришла за капустой.

– Это последняя неделя перед морозами, надо закупаться капус­той. Мы еще не успели ее заквасить. Поэтому специально приехала с супругом за белокочанной, – говорит она. – Купили морковь и чеснок. Конечно, на ярмарке все дешевле, чем на цент­ральном рынке. К примеру, капус­ту из Текели взяли по 100 тенге за килограмм, а чеснок крупный, домашний – по 850. Есть и мельче, и его можно купить по более низкой цене. Картофель когалинский – за 180 тенге килограмм, лук – по 150. Конечно, ярмарки такие нужны. Особенно для горожан. Многие сюда приходят и закупаются впрок недели на две-три. А кто-то отоваривается, например, картофелем на всю зиму.

Среди торговых рядов особняком размещается молочная продукция. Обычно тут торгуют в основном местные товаропроизводители. Но в последние выходные их не было. Приехало всего несколько человек. Катык, масло, курт, жент. Разнообразие совсем небольшое.

Зато рыбный ряд просто радует глаз. Здесь тебе и алакольский сазан, и карась, и судак, и толстолобик, и уштобинский жерех... Правда, цена килограмма рыбы – почти как за кило говядины. Не сказать, что за этими дарами рек и озер выстраивается очередь, но люди берут рыбу с удовольствием.

Ольга и Нелля Семченко – также старожилы этого рынка. Они постоянно привозят сюда квашеную капусту, соленья, варенья, соленые и моченые огурцы.

– Это все наше, выращенное своим трудом на своих десяти сотках. Вся продукция вкусная, чистая, поэтому и востребованная. Мы ни у кого не просим помощи, работаем сами на себя, – подчеркнула Ольга.

Разговаривая с такими людьми, просто радуешься. Так хочется, чтобы и товар у них не залежался, и прибыль была. Для многих и многих людей коммунальный рынок стал постоянным местом работы в выходной день.

Ярмарочный колорит разбавляют дым от шашлычных, перемешанный с запахом свежего хлеба, звук скрипящих тачек, перевозящих мешками товар от продавца до покупателя, толпа зевак, стариков, ведущих спор по поводу высоких цен. В одной этой картине отражена жизнь небольшого города. А завтра здесь наступит тишина, и только пара постоянных торговцев будет предлагать свежие овощи и фрукты. Так до следующей субботы...

За одно торговое место люди здесь вынуждены платить по пять тысяч тенге. И не всем оно достается. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. А я не могу понять одну вещь: коммунальный рынок в середине «нулевых» строился для торговли без посредников и снижения цен на социально значимые продукты. Он был на балансе города. Как и для чего он вдруг оказался в частных руках?

Теплое крытое здание рынка теперь занимает торговый центр, а если бы он был государственным, в нем сейчас размещались бы торговые точки крестьянских хозяйств, и тогда цены в Талдыкоргане были бы ниже, а места хватило бы точно всем желающим.