ЕЦБ – бэмс

Формальным поводом для протестов послужило официальное открытие в городе новой штаб-квартиры Европейского центробанка. И такой громкий евро-бэмс получился у нового фасада ЕЦБ: с сжиганием покрышек и автомобилей, с закреплением на здании штаб-квартиры ЕЦБ баннера Kapitalismus tötet – "Капитализм убивает", с задержанными и ранеными полицейскими. Как заявили организаторы – представители леворадикального движения Blockupy, в уличных протестах приняли участие около 6 тыс. человек, причем половина из них – иностранные активисты, прибывшие во Франкфурт на акцию. "Это была европейская акция", разнесли мировые СМИ заявление официального представителя движения Кристофа Кляйне. Немецкая конфедерация профсоюзов, также выступавшая организатором протестов, распространила свое заявление. Цитирую по vestifinance.ru: "В еврозоне продолжает разворачиваться социальный кризис. Его итоги – бедность, утрата социальной безопас­ности, отсутствие перспектив, в первую очередь у молодежи. Ответственность за этот кризис несет в том числе Европейский центробанк".По последним данным, к акции также примкнули – правда, обособлено от радикалов – еще 17 тыс. человек из разных стран объединенной Европы. Один из показанных на ТВ демонстрантов просто выразил общую для протестантов мысль: "Люди разочарованы политикой Европейского центробанка…"Случайно или нет, но резонансная акция прошла вскоре после запуска Европейским ЦБ программы количественного смягчения – QE, которая, как ожидается, должна активизировать экономику. Но не дождались: то ли нервы у людей сдают, то ли они устали ждать, когда же QE даст результаты, то ли народный экономический барометр раньше финансовых индикаторов и рейтингов ощутил предвестников кризиса. В общем, не выдержали в опасениях за будущее. Интуиция, она вещь необъяснимая, но порой более точная, чем любой расчет по самым умным формулам.Не случайно в последнее время стали весьма популярны различные формы исследования, изучения социального самочувствия всех слоев населения. Один из таких индикаторов – "Глобальный барометр надежды и отчаяния" – Global Barometer on Hope and Despair. Этот анализ проводит ассоциация исследовательских агентств Gallup International/;WIN. Недавно были обнародованы результаты 38-го по счету выяснения предчувствий жителей планеты относительно экономических перспектив на 2015 год. Оценивалось настроение в 65 странах мира по результатам опроса свыше 60 тыс. человек. Картина в итоге, как лоскутное одело: у каждой страны и региона свои настроения. В целом отмечается, что глобальный индекс экономической надежды за год вырос на 17% – до уровня в 19%. То есть рост с низкой базы. При этом, пишут в vestifinance, "экономический оптимизм по-прежнему силен в странах азиатского и ближневосточного регионов. Зато развитые европейские страны уже который год подряд не могут выйти из зоны экономического уныния, хотя в некоторых из них индекс показал положительную динамику при последнем опросе". Тем не менее в целом 55% респондентов полагают, что 2015 год либо принесет новые экономические проблемы, либо ситуация останется такой же, как и раньше.Хотя оставшиеся 45%, скорее, оптимис­ты. Ну, или мечтатели. Примечательно, что оптимистов больше оказалось в таких странах, как Россия, Марокко, Индия, Пакистан, Таиланд, где отмечен рост экономического оптимизма. В минусовой зоне остается Испания, Ирландия, Греция, Португалия, Турция, Малайзия. "Народ мудр в своих предчувствиях", резюмировал итоги опроса Андрей Милехин, директор-координатор Gallup International по России, СНГ и Восточной Европе. Трудно с ним не согласиться.Осторожно-оптимистична и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Недавно опубликованный ею отчет прогнозирует, что в краткосрочной перспективе темпы роста мировой экономики останутся сдержанными, «несмотря на позитивное влияние низких цен на нефть и ослаб­ление монетарной политики». Угрозу экономике, по оценкам специалистов организации, представляют крайне низкая инфляция и процентные ставки. Эти симптомы указывают на риски финансовой нестабильности. Напомню, что согласно Статистическому управлению ЕС, по итогам февраля потребительские цены в еврозоне упали на 0,3% в годовом выражении. Дефляция (инфляция, упавшая ниже 0%) в 19 странах еврозоны по итогам в январе составила 0,6% в годовом выражении. Объем ВВП 19 стран еврозоны в последнем квартале 2014 года вырос всего на 0,3% по сравнению с кварталом ранее.Больше половины выпусков бондов, входящих в индекс Bloomberg Germany Sovereign Bond, имеют отрицательную доходность. В целом эта тенденция сейчас наблюдается у европейских гособлигаций со сроком погашения более года на общую сумму 2 трлн. долларов. Ряд европейских ЦБ опустил процентные ставки до отрицательных значений в попытке стимулировать экономический рост. Аналитиками допускается ситуация, что вскоре и самому Европейскому ЦБ придется снизить ставку по депозиту до 3%, а евро сравняется с долларом уже в 2015 году. И не исключено, что это произойдет в ближайшее время: евро уже обновил 12-летний минимум.Такой "минусовый" настрой еврозоны, сопоставим, пожалуй... с состоянием гипотоника, которое усугубляется температурой значительно ниже 36,0. Медики знают: пациент жив, но в сос­тоянии полного упадка сил, апатии и минимальной дееспособности. В этом смысле медицина успешнее справится с гипертонией и повышенной температурой, чем приведет в норму падающего в обмороки "охлажденного" гипотоника. Похожее и в экономике: инфляция – если не вызывает «гипертонический криз» – воспринимается платой за экономический рост. Дефляция – расплата за низкий спрос.Падающий евро, конечно же, шанс для экспортеров, но пока этот фактор вместе с программой QE не работают. И все-таки с оглядкой на риски эксперты ОЭСР говорят, что "еврозона должна получить выгоду от низких цен на нефть, денежно-кредитных стимулов и ослабления евро. В совокупности эти факторы должны дать шанс экономике регионе избежать стагнации". Прогноз организации по ВВП еврозоны: рост на 1,4% в 2015 году и 2% – в 2016 году. Лучше среднего по еврозоне прогноз по Германии: 1,7% – в текущем году и 2,2% – в следующем. Франции прогнозируют меньший рост, соответственно на 1,1% и 1,7%, и еще ниже – Италии: 0,6% и 1,3% соответственно.В том же ключе оценивает вышеназванные факторы и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, прогнозирующее еврозоне постепенное укрепление восстановления экономики до 1,4% в 2015 году и 1,7% в 2016 году по сравнению с 0,9% в прошлом году. Прогноз повышен на 0,3 процентных пункта по текущему году и на 0,2 – по 2016 году по сравнению с декабрьским прогнозом. "Тем не менее рост останется умеренным в сравнении с другими крупнейшими развитыми экономиками, – подчеркивают аналитики Fitch. – Пока не ясно, насколько эффективным будет количественное смягчение и произойдет ли устойчивое восстановление. Структура роста в рамках валютного союза остается несбалансированной, Италия и Франция будут отставать от среднего роста в еврозоне до 2016 года".Впрочем, в прогнозах не учтен греческий фактор. Градус этой темы вновь повысился после того, как Moody’s предупредил: "выход Греции из евро потен­циально опасен". Это будет иметь серьезные негативные последствия для валютного блока и поставит под вопрос будущее еврозоны, считают аналитики агентства. Подобное развитие событий неизбежно поставит ребром вопрос о давлении, из-за которого другие страны в дальнейшем могут покинуть валютный союз, изначально задуманный как неразделимый. И пока с Грецией не определись, в новых прогнозах, вероятно, придется учитывать оба варианта – с выходом и без.Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард не раз, как мантру повторила, что «стоит ожидать положительный эффект от падения цен на нефть и низких процентных ставок». Но мантра не срабатывает, и на днях она признала, что восстановление мировой экономики проходит "слишком медленно и слишком однобоко". Глава МВФ считает, что денежно-кредитная политика, проводимая ведущими экономическими державами, не согласована и может привести к чрезмерной волатильности на международных финансовых рынках.Синхронно с Лагард высказался и Saxo Bank, назвавший 2015 год "потерянным годом". Прогноз банка аргументировал главный экономист Стин Якобсен тем, что подъем двух так называемых двигателей мировой экономики – США и развивающихся рынков – остановится и в процессе затормозит Европу.И это еще цветочки: самый жесткий прогноз по развитию мировой экономики имеется от директора Всемирного центра конкурентоспособности Артуро Бриса. Он считает, что новый кризис начнется в апреле 2015 года и закончится в марте 2016-го. Финансист называет 8 плохих сценариев. Наряду с раздуванием «мыльных пузырей» фондового рынка и рынка недвижимости, а также высокой вероятностью энергетического кризиса, растущей бедностью, он называет и чисто монетарный фактор – избыток наличности и гиперинфляцию. "Избыток наличности в центробанках и корпорациях может навредить экономике: Европейский ЦБ одалживает деньги финансовым институциям, чтобы положить их обратно в ЕЦБ, – предупредил финансист. – Этот порочный круг приводит к тому, что теперь Google может позволить себе купить контрольный пакет акций Ирландии, а Майкрософт – приобрести 50% Сингапура".…Не уверена, что манифестанты, устроившие бэмс у нового офиса ЕЦБ, глубоко вникали в суть и механизмы денежно-кредитной политики банка. Но о таких перекосах точно догадывались, ощущая на себе последствия рекомендованного и проводимого в странах зоны евро режима жесткой экономии. Муд­рость народного предчувствия, знаете ли.Правда, дебоширить при этом все-таки не стоило.