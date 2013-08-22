Экономика
Euromoney признал Цеснабанк лучшим банком Казахстана

13Своим видением бизнеса, мнением о дос­тигнутых успехах и планами относительно развития с нами поделился председатель правления АО «Цеснабанк» Дәурен Жа?сыбек.

– Поздравляем с получением награды! Что послужило основным толчком к столь динамичному росту Цеснабанка в последние годы, которые к тому же для многих были посвящены не развитию, а просто выживанию в посткризисное время?

– Награда Euromoney является одной из наиболее престижных в индустрии финансовых услуг. Я считаю, что ее получение – это справедливое признание усилий нашей команды. Она стала подтверждением верного курса стратегического развития банка, ориентированного на сохранение стабильности, планомерный рост финансовых показателей и повышение качества услуг.

Цеснабанк всегда придерживался консервативного подхода в ведении бизнеса. Являясь универсальным банком, мы работали в разных направлениях, не концентрируясь на одном клиентском сегменте. Кроме того, мы стремились диверсифицировать ссудный портфель как по отраслям, так и в региональном разрезе. В период кризиса у Цеснабанка была очень низкая доля займов в строительном секторе, который стал для многих одной из главных причин финансовых проблем. Со второй половины 2010 года мы начали активную деятельность на рынке кредитования с целью привлечения более качественных клиентов. Мы довольно строго подходили к их отбору. Кроме того, мы активизировались в направлении рефинансирования клиентов с положительной кредитной историей из других банков, а также подключились к участию в новых государственных программах поддерж­ки предпринимательства. Все эти действия позитивно отразились не только на росте, но и на качестве нашего кредитного портфеля, являющегося одним из лучших в секторе. Доля NPL по кредитам на 1 июля 2013 года равна всего 2,63% против 29,97% по отрасли. Покрытие провизиями составляет 109,2%.

– Что, по вашему мнению, является главным в бизнесе, без чего вам бы не удалось достичь успеха?

– На мой взгляд, есть несколько главных ключей к успеху.

Важно отметить, что экономика нашей страны в посткризисный период начала стабилизироваться довольно быстро, и все это благодаря беспрецедентным мерам содействия предпринимательству, инициированным Президентом и Правительством нашей страны. Целый ряд государственных программ поддержки, в особенности «Дорожная карта бизнеса-2020», законодательные изменения и инновации, упрощающие ведение деятельности МСБ, значительно укрепили возможности отечественных бизнесменов. Приняв участие в реализации данных программ и четко спланировав стратегию развития, мы сумели воспользоваться возможностями, предоставленными кризисом, упрочив позиции Цеснабанка. Кроме того, мы продолжили получать поддержку от наших акционеров, осуществляющих постоянное пополнение уставного капитала. Только за последние 5 лет уставный капитал банка был увеличен вдвое и составляет на данный момент более 40 млрд. тенге.

Стоит подчеркнуть, что как бы ни была благоприятна финансовая обстановка, какими бы совершенными ни были бизнес-процессы, какой бы широкой ни была продуктовая линейка – без команды профессионалов это ничего не значит. Человеческий капитал также важен, как и уставный. В Цеснабанке сложилась отличная команда управленцев и исполнителей, которая растет с каждым годом. Все важные решения мы принимаем путем коллективных обсуждений, рассматривая различные точки зрения. Это позволяет быть объективными в решении любых вопросов.

Но главным ключом и главным стимулом ко всем достижениям являются наши многочисленные клиенты. От имени всего коллектива Цеснабанка я хочу выразить им безмерную благодарность и заверить в том, что мы будем прикладывать все усилия, чтобы и дальше оправдывать высокое звание лучшего банка. Мы работаем, чтобы вы были уверены в сохранности и преумножении своих финансовых средств, а также всегда могли осуществить свои мечты – будь то покупка нового автомобиля или развитие нового направления в бизнесе.

– Несколько месяцев назад аналитики рейтингового агентства Standard&Poor’s заявили о повышении значимости Цеснабанка для банковской системы Казахстана. Чем это обусловлено?

– В мае текущего года S&P пересмотрело прогноз по нашим рейтингам на «Позитивный», а также повысило рейтинг по национальной шкале до «kzBBB-». Это было вызвано улучшением наших рыночных позиций, включая занятие 7-го места по размерам активов среди 38 казахстанских банков (сейчас это уже 745 миллиардов тенге), а также активным участием в государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, Цеснабанк отличается более высокими показателями качества активов и прибыльности, чем у сопоставимых банков, а также имеет стабильную ресурсную базу за счет депозитов.

– На какие регионы вы делаете ставку в продвижении продуктов банка?

– Сегодня мы стремимся максимально охватить все регионы Казахстана, так как в каждом из них есть наша целевая аудитория и спрос на услуги Цеснабанка растет из года в год. Мы открываем новые отделения, а также целые филиалы. Так, в 2013 году свои двери для клиентов распахнули уже 14 новых точек обслуживания в разных частях страны, а также филиал в Талдыкоргане. Таким образом, на сегодня филиальная сеть Цеснабанка состоит из 22 филиалов и 118 отделений. До конца года мы планируем открыть еще более 20 новых центров обслуживания.

– Ваши планы относительно ближайшего будущего? Вы рассчитываете сохранить темп роста?

– На данный момент мы ставим перед собой задачу успешно удерживать взятую высоту, поэтому рост будет более плавный. В 2012 году мы достигли рекордной прибыли 10,8 миллиарда тенге. По итогам текущего года мы собираемся довести размер своих доходов до 14 миллиардов тенге. Кроме того, мы планируем поддерживать высокие показатели рентабельности активов (ROА) и собственного капитала (ROE), которые на 1 июля 2013 года составляют 2,35% и 29,11% соответственно.

Цель Цеснабанка – быть среди лидеров во всех направлениях, в которых мы работаем. В наших планах – расти вместе с нашей страной, внося посильный вклад в развитие ее экономики и общества.

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Знать и помнить – наш долг
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
Лето, ах, лето…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Храбрый поступок
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Запуск новых проектов в Казахстане обсудил Премьер с иностр…
Экономика
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Экономика
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, …
Экономика
Казахстан ввел запрет на вывоз лесоматериалов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]