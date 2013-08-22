Euromoney признал Цеснабанк лучшим банком Казахстана

Своим видением бизнеса, мнением о дос­тигнутых успехах и планами относительно развития с нами поделился председатель правления АО «Цеснабанк» Дәурен Жа?сыбек.

– Поздравляем с получением награды! Что послужило основным толчком к столь динамичному росту Цеснабанка в последние годы, которые к тому же для многих были посвящены не развитию, а просто выживанию в посткризисное время?

– Награда Euromoney является одной из наиболее престижных в индустрии финансовых услуг. Я считаю, что ее получение – это справедливое признание усилий нашей команды. Она стала подтверждением верного курса стратегического развития банка, ориентированного на сохранение стабильности, планомерный рост финансовых показателей и повышение качества услуг.

Цеснабанк всегда придерживался консервативного подхода в ведении бизнеса. Являясь универсальным банком, мы работали в разных направлениях, не концентрируясь на одном клиентском сегменте. Кроме того, мы стремились диверсифицировать ссудный портфель как по отраслям, так и в региональном разрезе. В период кризиса у Цеснабанка была очень низкая доля займов в строительном секторе, который стал для многих одной из главных причин финансовых проблем. Со второй половины 2010 года мы начали активную деятельность на рынке кредитования с целью привлечения более качественных клиентов. Мы довольно строго подходили к их отбору. Кроме того, мы активизировались в направлении рефинансирования клиентов с положительной кредитной историей из других банков, а также подключились к участию в новых государственных программах поддерж­ки предпринимательства. Все эти действия позитивно отразились не только на росте, но и на качестве нашего кредитного портфеля, являющегося одним из лучших в секторе. Доля NPL по кредитам на 1 июля 2013 года равна всего 2,63% против 29,97% по отрасли. Покрытие провизиями составляет 109,2%.

– Что, по вашему мнению, является главным в бизнесе, без чего вам бы не удалось достичь успеха?

– На мой взгляд, есть несколько главных ключей к успеху.

Важно отметить, что экономика нашей страны в посткризисный период начала стабилизироваться довольно быстро, и все это благодаря беспрецедентным мерам содействия предпринимательству, инициированным Президентом и Правительством нашей страны. Целый ряд государственных программ поддержки, в особенности «Дорожная карта бизнеса-2020», законодательные изменения и инновации, упрощающие ведение деятельности МСБ, значительно укрепили возможности отечественных бизнесменов. Приняв участие в реализации данных программ и четко спланировав стратегию развития, мы сумели воспользоваться возможностями, предоставленными кризисом, упрочив позиции Цеснабанка. Кроме того, мы продолжили получать поддержку от наших акционеров, осуществляющих постоянное пополнение уставного капитала. Только за последние 5 лет уставный капитал банка был увеличен вдвое и составляет на данный момент более 40 млрд. тенге.

Стоит подчеркнуть, что как бы ни была благоприятна финансовая обстановка, какими бы совершенными ни были бизнес-процессы, какой бы широкой ни была продуктовая линейка – без команды профессионалов это ничего не значит. Человеческий капитал также важен, как и уставный. В Цеснабанке сложилась отличная команда управленцев и исполнителей, которая растет с каждым годом. Все важные решения мы принимаем путем коллективных обсуждений, рассматривая различные точки зрения. Это позволяет быть объективными в решении любых вопросов.

Но главным ключом и главным стимулом ко всем достижениям являются наши многочисленные клиенты. От имени всего коллектива Цеснабанка я хочу выразить им безмерную благодарность и заверить в том, что мы будем прикладывать все усилия, чтобы и дальше оправдывать высокое звание лучшего банка. Мы работаем, чтобы вы были уверены в сохранности и преумножении своих финансовых средств, а также всегда могли осуществить свои мечты – будь то покупка нового автомобиля или развитие нового направления в бизнесе.

– Несколько месяцев назад аналитики рейтингового агентства Standard&Poor’s заявили о повышении значимости Цеснабанка для банковской системы Казахстана. Чем это обусловлено?

– В мае текущего года S&P пересмотрело прогноз по нашим рейтингам на «Позитивный», а также повысило рейтинг по национальной шкале до «kzBBB-». Это было вызвано улучшением наших рыночных позиций, включая занятие 7-го места по размерам активов среди 38 казахстанских банков (сейчас это уже 745 миллиардов тенге), а также активным участием в государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, Цеснабанк отличается более высокими показателями качества активов и прибыльности, чем у сопоставимых банков, а также имеет стабильную ресурсную базу за счет депозитов.

– На какие регионы вы делаете ставку в продвижении продуктов банка?

– Сегодня мы стремимся максимально охватить все регионы Казахстана, так как в каждом из них есть наша целевая аудитория и спрос на услуги Цеснабанка растет из года в год. Мы открываем новые отделения, а также целые филиалы. Так, в 2013 году свои двери для клиентов распахнули уже 14 новых точек обслуживания в разных частях страны, а также филиал в Талдыкоргане. Таким образом, на сегодня филиальная сеть Цеснабанка состоит из 22 филиалов и 118 отделений. До конца года мы планируем открыть еще более 20 новых центров обслуживания.

– Ваши планы относительно ближайшего будущего? Вы рассчитываете сохранить темп роста?

– На данный момент мы ставим перед собой задачу успешно удерживать взятую высоту, поэтому рост будет более плавный. В 2012 году мы достигли рекордной прибыли 10,8 миллиарда тенге. По итогам текущего года мы собираемся довести размер своих доходов до 14 миллиардов тенге. Кроме того, мы планируем поддерживать высокие показатели рентабельности активов (ROА) и собственного капитала (ROE), которые на 1 июля 2013 года составляют 2,35% и 29,11% соответственно.

Цель Цеснабанка – быть среди лидеров во всех направлениях, в которых мы работаем. В наших планах – расти вместе с нашей страной, внося посильный вклад в развитие ее экономики и общества.