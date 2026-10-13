Euronews посвятил программу пяти подземным мечетям Мангистау

Скриншоты с видео Euronews

Телеканал Euronews посвятил выпуск программы «Modern Nomads» пяти подземным мечетям Мангистау, вошедшим в список ЮНЕСКО, сообщает Kazpravda.kz

Телеканал рассказал об их истории, вере паломников и работе по сохранению уникального наследия для будущих поколений. Пять подземных мечетей Мангистау входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе представляют духовное наследие, формировавшееся с XII по XVIII век. Эти святыни, высеченные в скалах, веками служили местами молитвы и пристанищем для путников, а сегодня привлекают паломников из Казахстана и других стран. Их история тесно связана с суфийскими традициями, учением Ходжи Ахмеда Ясави и местными преданиями о почитаемых святых. Увидеть передачу можно по этой ссылке.