Euronews посвятил программу пяти подземным мечетям Мангистау

Масс-медиа

Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе представляют духовное наследие страны

Скриншоты с видео Euronews

Телеканал Euronews посвятил выпуск программы «Modern Nomads» пяти подземным мечетям Мангистау, вошедшим в список ЮНЕСКО, сообщает Kazpravda.kz

Телеканал рассказал об их истории, вере паломников и работе по сохранению уникального наследия для будущих поколений. Пять подземных мечетей Мангистау входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе представляют духовное наследие, формировавшееся с XII по XVIII век. Эти святыни, высеченные в скалах, веками служили местами молитвы и пристанищем для путников, а сегодня привлекают паломников из Казахстана и других стран. Их история тесно связана с суфийскими традициями, учением Ходжи Ахмеда Ясави и местными преданиями о почитаемых святых. Увидеть передачу можно по этой ссылке. 

#программа #Euronews #мечети

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Приятный сюрприз для полсотни семей
Развитие по всем направлениям
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Ребята с нашего двора
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Курс на Нагою и Аичи
Собрались сильнейшие
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Ответственность как залог справедливости
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Риззат Тасым: медиазаконодательство Казахстана адаптируется…
Почти две тысячи казахстанских СМИ распространяют информаци…
В Астане пройдет международный медиафорум с участием технол…
Соцсети детям младше 15 лет запретят в Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]