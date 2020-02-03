​Эвакуация на родину

Серик Арланов

Вчера в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых – студенты, находившихся в городе Ухань КНР.

В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.

В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь тестирование на коронавирусную инфекцию.

В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода, сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве.

Кроме того, по поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонны.

По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из Уханя.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает сall-центр 1406.

