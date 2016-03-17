​Эвакуация продолжается

Однако несмотря на принимаемые меры, десятки автотранспортных средств оказались заложниками непогоды за пределами населенных пунк­тов. Как отметили в ДЧС области, экстренные службы делают все возможное для эвакуации, а также спасения водителей и пассажиров. 15 и 16 марта с автомобильных дорог было эвакуировано 575 человек и более 330 единиц техники. Аварийно-спасательные операции проходили на территориях Хромтауского, Мартукского, Алгинского, Кобдинского, Айтекебийского, Байганинского районов и г. Актобе. На некоторых участках автодорог области эвакуация автотранспорта и людей продолжается.

В аварийно-спасательных работах на данный момент задействовано более 120 человек и 75 единиц техники подразделений Комитета по ЧС, органов внутренних дел, местных исполнительных органов и РГП «Казахавтодор».