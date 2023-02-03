Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области

На контроле остаются 23 дворовых территории Сауранского района и частный жилой дом в городе Арысь.

Фото пресс-службы МЧС РК

В подтопленных районах Туркестанской области ранее эвакуированные 204 человека вернулись домой, а отогнанные 790 голов мелкого рогатого скота возвращены хозяевам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Всего, по данным МЧС, с 98 подтопленных дворовых территорий было откачано 3 418 кубометров воды.

На контроле остаются 23 дворовых территории Сауранского района и частный жилой дом в городе Арысь.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района Туркестанской области и встретился с местными жителями.

Ранее сообщалось, что работы по отводу вод ведутся в пяти населенных пунктах: Шаян и Шакпак – в Байдибекском районе, Шага – в Сауранском районе, Шолаккорган – в Созакском районе и городе Арысь. Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов мелкого рогатого скота.

Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны: более 430 человек, почти 70 единиц техники, 43 мотопомпы. На данный момент уложено 14 500 мешкотар с инертными материалами.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, на базе которых открыта горячая линия: в Астане – 8 (7172) 53-32-84; в Туркестанской области – 8 (7253) 35-78-81.

Напомним, 2 февраля в связи сильными дождями и обильным снеготаянием в горной местности в ряде населенных пунктов Туркестанской области подтопило улицы и дворы. В регион прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.