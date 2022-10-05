Общество
Эвелина заряжает!
Андрей Кратенко

Знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс побывала на гастролях в Петропавловске и встретилась здесь с «солнечными детьми».

Детьми солнца называют людей с синдромом Дауна. Считается, что они, как лучики солнца, согревают землю своей любовью и доверчивыми улыбками. По статистике ООН, каждый 1 000-й ребенок на планете появляется на свет с таким синдромом.

Прямо из аэропорта Эвелина Бледанс отправилась на встречу с жильцами «Солнечного дома», где актриса говорила с ребятами и танцевала с ними для Tik Tok.

– Своим примером Эвелина доказывает, что воспитывать ребенка с синдромом Дауна не стыдно, что можно оставаться красивой, успешной и счастливой, заниматься карьерой и общественной деятельностью, – сказала учредитель фонда «Солнечный дом» Татьяна Дель. – Я была на третьем месяце беременности, когда прочитала историю Эвелины и ее сына Семена. Эвелина рассказывала, что диагноз поставили в 12 недель, но она решила-таки рожать. И тогда я поду­мала о ней: какая сильная женщина! Каждая встреча с Эвелиной, как яркая вспышка. Можно подойти к ней и подзарядиться энергией…

Первая встреча «солнечных детей» с Эвелиной Бледанс в Петропавлов­ске состоялась семь лет назад, тогда общественный фонд «Солнечный дом» был только что создан. Сейчас он объединяет более 45 семей, самой старшей воспитаннице исполнилось 27 лет. За это время удалось изменить многое, главное – отношение общества к таким детям. Ребята с синдромом Дауна посещают теперь творческие кружки, спортивные секции, детсады, коррекционные школы, получают профессии, некоторые уже работают.

– Такие детки академиками, конечно, не станут, – считает московская актриса, – но они обладают множеством других талантов. Они самые добрые, самые нежные и самые чувствительные, они совершенно лишены чувства зависти. Это дети с безграничной любовью и открытым сердцем. Обнимайте их каждый день!

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