Евгений – чемпион!

– Счастлив и до сих пор не могу поверить, что сделал это! Столько эмоций! Вместе с командой мы очень много работали для того, чтобы подготовиться к гонке. Я хотел показать высокий результат на чемпионате мира и пообещал себе: сделаю все, что в моих силах, в борьбе за золотую медаль. Понимал, будет очень непросто. Ожидания были высокими, но и сам от себя ждал многого. В итоге все сложилось, – отметил после исторического для себя успеха Евгений Федоров.

На первенстве планеты среди молодежи до 23 лет, прошедшем в австралийском Вуллонгонге, Евгений оказался сильнейшим, принеся огромный успех сборной Казахстана. Это произошло спустя ровно десять лет после триумфа другого нашего именитого гонщика – Алексея Луценко – на молодежном чемпионате мира 2012 года в голландском Валькенбурге, сообщается на сайте astana-qazaqstan.com.

На пути к золотой медали он обошел занявшего второе место чеха Матиаса Вачека, а также завоевавшего бронзовую награду норвежца Сорена Вереншельда.

– Гонка получилась очень тяжелой, весь день провели под дождем. Со старта и до финиша была высокая скорость, ехали на все 100% без остановки. На финальной части дистанции все время пробовал атаковать – сначала за четыре круга до финиша, а затем еще раз – за два круга. Вначале не получалось. После этого в какой-то момент вперед уехала небольшая группа, и я понял, что он может быть решающим...

Поехал за ними, для чего пришлось потратить много сил, но в итоге оказался в группе из четырех человек. Где-то за пять километров до финиша мы остались вдвоем с Матиасом Вачеком, хотя группа позади нас все время была очень близко. Вместе мы сумели организовать хорошую работу и выложиться до конца.

Где-то за 300 метров я вышел вперед и отдал все, что осталось в ногах. Этого хватило для того, чтобы стать чемпионом мира! Это что-то невероятное! Я хочу поблагодарить всех моих товарищей, обе команды – и национальную сборную, и Astana Qazaqstan Team, всех людей, кто помогал и поддерживал меня на пути к такому результату, – добавил молодой казахстанец, который навсегда вписал себя в спортивную историю страны.