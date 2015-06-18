Евгений и Сабира 604 Галия ШИМЫРБАЕВА

Бывшие петропавловцы, а ныне столичные жители Евгений Рура и Сабира Жуанышева накануне своей свадьбы стали звездами Фейсбука после горячих признаний жениха.

– Я самый счастливый казахстанец на свете, потому что моя девушка ответила согласием на предложение руки и сердца, – сообщил Женя всем.

А многонациональный народ, обретающийся в социальных сетях, ему дружно ответил: «Будьте счастливы!».

– Наша с ней встреча интересная получилась, – рассказывает Евгений. – Я еще жил в Петропавловске, но дома у себя редко бывал. Кочевник по натуре, не могу усидеть на одном месте. Ночевал то у бабушки, то у друзей. Однажды я настроился идти по своим делам, но потом передумал и заглянул минут на 10 домой. А там брат с друзьями на природу собирается. Меня они тоже позвали с собой.

Поехали на Тарангул. Есть у нас в Северо-Казахстанской области озеро с таким названием. Среди друзей Виталия, моего брата, оказалась очень симпатичная девушка Сабира. Она мне сразу понравилась, а я ей нет. Она сказала, что не в ее вкусе. И вообще: у нас ничего не получится, потому что мы в разных городах – она собиралась уезжать в Астану, где устроилась работать в одну компанию аналитиком. Кого-кого, но меня это не остановило. Сказал ей, что она все равно будет моей.

Где-то месяца через три как она уехала, собрался и я в Астану. И у нас начался конфетно-киношный период. Но потом я «сдулся» – деньги закончились, а работы так и не нашел. Вернулся в Петропавловск, накопил деньги и снова к ней. В этот раз продержался в столице уже дольше – около полугода, но потом опять не заладилось. И снова вернулся домой на заработки. В этот раз себе слово дал, что в январе 2014 года любыми способами должен попасть в Астану и остаться там уже навсегда. И хотя к этому времени в Петропавловске «нарисовывалась» хорошая работа, меня это не остановило. У меня была цель – добиться руки любимой девушки.

Случай подвернулся 30 декабря 2013 года, когда друзья позвали на заработки в Астану. Занял у мамы две тысячи тенге, на 980 купил билет, на 500 поел в поезде. И с оставшейся полтыщей сошел с поезда. Устроился на стройку, спал там же. А из еды было только одно блюдо раз в день – макароны. Но главное, я жил в том же городе, где и моя принцесса. На стройке ни тиына не заплатили, но расстраиваться мне было некогда – подвернулась неплохая работа, а тут и с жильем вопрос решился. В общем, жизнь постепенно наладилась.

Весной нынешнего года исполнилась моя главная мечта – она согласилась вый­ти за меня замуж! Когда мы решили пожениться, честно говоря, боялся реакции ее родителей. В начале мая, через два с половиной года после первой нашей встречи с Сабирой, они познакомились и со мной, и с моими родителями. Оказывается, напрасно боялся: родители моей девушки, хотя очень чтут и соблюдают все национальные традиции, не были против нашего союза. Я так благодарен им за понимание.

Среди моих друзей много межнациональных пар. В этом, наверное, и есть отличительная особенность Казахстана – видеть не национальность, а человека.

До встречи с Сабирой я бывал в некоторых других странах. И заметил, что межнацио­нальные браки там не сильно приветствуются. А у нас – все казахстанцы, и Родина у нас у всех одна.



