Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кочетов Евгений Дмитриевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Евгений Кочетов родился в 1988 году в городе Астане.

Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

С 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта МК «Жас Отан» и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП «Нұр Отан».

В 2013-2014 годы – руководитель подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна».

В разные годы работал в частных коммерческих структурах.

В 2016 году назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО «Казконтент».

В 2016-2017 годы – директор Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы – председатель правления АО «Казконтент».

В 2018-2019 годы работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии Nur Otan.

В 2019-2020 годы – советник председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С января 2020 года и по настоящее время работал генеральным директором Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры».

В разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал», интернет-журнала «Власть», информационно-аналитического портала «Информбюро».