Эволюция «мирового супермаркета»: как китайский город становится цифровым хабом

Принято считать, что пульс китайской экономики бьется исключительно в сверкающих небоскребах Шанхая или технологичных хабах Шэньчжэня. Однако настоящий масштаб торговой мощи Поднебесной открывается в Иу — небольшом по китайским меркам городе в провинции Чжэцзян, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК, наша делегация журналистов смогла своими глазами увидеть, как легендарный «мировой супермаркет» превращается в передовую цифровую экосистему и важнейший логистический узел Евразии.

Первое, что поражает по прибытии в Иу — это невероятный масштаб происходящего, ломающий все привычные стереотипы о региональных центрах. Административно это скромный уездный город с населением чуть менее двух миллионов человек. В реальности же его экономическая мощь превосходит показатели целых провинций: валовой региональный продукт в 2025 году превысил 269 миллиардов юаней, а внешнеторговый оборот перешагнул историческую отметку в 836 миллиардов.

Когда-то, в конце 1970-х годов, местные крестьяне выживали тем, что меняли самодельный сахар на куриные перья для удобрения полей. Сегодня Иу представляет собой наглядную демонстрацию того, как целеустремленность и прагматизм способны перекроить карту мировой торговли. И чтобы осознать этот феномен, нужно пройти эти лабиринты пешком.

Тренды и бренды

Знакомство с экономической машиной города началось с его сердца — Международного торгового комплекса. Совокупная площадь местных рынков достигает грандиозных 8 миллионов квадратных метров, на которых разместилось более 80 тысяч павильонов.

Стоит переступить порог торговых галерей, как на посетителей обрушивается настоящая лавина красок. Именно здесь сосредоточены бесконечные витрины с игрушками, изящными украшениями, бижутерией и сувенирной продукцией.

От обилия предложений буквально разбегаются глаза: классические плюшевые медведи соседствуют с высокотехнологичными радиоуправляемыми моделями, а ряды сверкающих заколок, браслетов и новогодних украшений тянутся, кажется, за самый горизонт. Сотни тысяч образцов заботливо выставлены на полках, формируя тренды, которые через пару месяцев окажутся на прилавках Европы, Азии и Америки.

Ежегодно Иу посещают около 680 тысяч зарубежных байеров. При таком потоке иностранных клиентов критически важны две вещи: быстрая коммуникация и бесперебойная доставка.

Решения для обеих задач продемонстрировали буквально в одном месте. Здесь же внимание делегации привлек огромный, детализированный макет западного грузового двора с миниатюрными железнодорожными путями и контейнерными площадками — наглядная иллюстрация того, какими маршрутами весь этот гигантский объем товаров прямо отсюда отправляется в Евразию.

Эра шоурумов

Завтрашний день коммерции журналисты и блогеры увидели во время посещения Глобального центра цифровой торговли. Торговая часть этого знакового объекта шестого поколения официально открылась 14 октября 2025 года. Общий объем инвестиций составил около 8,3 млрд юаней.

При общей предусмотренной площади зданий в 1,25 млн квадратных метров, сама торговая зона занимает 410 тысяч «квадратов». В просторных, залитых светом галереях нет привычной суеты мелкооптового рынка. Вместо нее — стильные шоурумы более 3700 предприятий. Здесь выставлены модные ювелирные изделия, коллекционные и дизайнерские игрушки, интеллектуальное оборудование, товары для детей и путешествий.

Ставка сделана на уникальность: свыше 68% местных предпринимателей реализуют продукцию собственных брендов или объекты интеллектуальной собственности (IP).

Здесь же формируется высокотехнологичная экосистема по модели «1+3+N». Особое впечатление производит специализированная большая языковая модель «Мировой Иу», предлагающая 13 инструментов искусственного интеллекта. Она помогает бизнесменам разрабатывать дизайн товаров, создавать видеоконтент и делать многоязычные переводы. Цифровизация приносит плоды: во многом благодаря подобным инновациям объем электронной коммерции Иу в 2025 году достиг 553,78 млрд юаней, из которых 167,96 млрд пришлось на трансграничную онлайн-торговлю.

Прямо в процессе знакомства с павильонами представителям СМИ показали работу умных ИИ-очков — гаджет моментально переводит речь покупателя в текст прямо на линзах, позволяя обходиться без услуг переводчиков.

Медный путь

Увидев железнодорожный терминал в виде макета, журналисты смогли оценить масштабы евразийской логистики и в реальности. Западный грузовой двор — ключевой хаб сервиса «И Синь Оу» (Иу — Синьцзян — Европа) — работает с точностью часового механизма. В 2025 году через него проследовало более 2 тысяч длинномерных составов. Именно здесь физически ощущается роль Казахстана как важнейшего транзитного моста — значительная часть из 164 тысяч отправленных контейнеров проходит через нашу территорию.

Однако главной новостью логистического блока стали планы по работе с промышленным сырьем. Нам продемонстрировали комплексную бондовую зону Иу, где логистическая компания GKE (Zhejiang) Metal Logistics реализует амбициозный проект. Материнская структура GKE имеет 40-летний опыт и является авторизованным складом Лондонской биржи металлов (LME).

В Иу компания строит хаб для складского хранения, распределения и обслуживания биржевых цветных металлов — в первую очередь меди. Проект требует 2800 квадратных метров крытых складов и 1800 квадратных метров открытых площадок с плановым объемом импорта не менее 4 млрд юаней в год.

Стратегическая цель инвесторов — сделать склад в Иу сертифицированным местом физической поставки металла для товарной биржи Цяньхай (QME) в Шэньчжэне. Для Казахстана эта новость носит сугубо практический характер. Учитывая экспортные потребности таких гигантов, как «Казахмыс», создание нового сертифицированного биржевого склада на узловой точке железнодорожных маршрутов предоставляет экспортерам удобный логистический плацдарм и гибкие инструменты для торговли медью на рынке восточного Китая.

Отсюда следует, что Иу давно перерос формат обычного оптового рынка, превратившись в стратегический транспортно-коммерческий хаб. Сегодня цифровые шоурумы здесь работают в связке с инфраструктурой для глобальных сырьевых цепочек. Для казахстанского бизнеса это открывает прямые выгоды: от импорта высоких технологий до экспорта цветных металлов.