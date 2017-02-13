​Эволюция политической системы

937
Уак Манбетеев, Алматы

Открывая встречу, президент Ассоциации политических исследований Есенжол Алияров напомнил, что предложенный Президентом страны проект конституционных реформ следует рассматривать в контексте плановой реализации Пяти инс­титуциональных реформ. По его словам, вопрос о перераспределении властных полномочий говорит не только о демократизации политической системы, но и о повышении эффективности системы управления в целом.

– Открытое обсуждение конс­титуционных реформ в стране свидетельствует о высокой степени сознательности и ответственности гражданского общества, – отметил член АНК, председатель осетинского этнокультурного объединения «Ирныхас» Казбек Мамсуров. – Главная задача ассамблеи – обеспечить единство народа Казахстана, которое, в свою очередь, позволит успешно и поступательно решать все задачи по преодолению еще одного важного рубежа – вхождению нашей республики в число 30 развитых стран мира.

Участники заседания сошлись во мнении, что предложенные Главой государства конституционные реформы – это закономерный этап эволюции политической системы страны.

В заключение встречи директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил, что развитие гармоничного общества невозможно без качественного человеческого капитала, поэтому вверенное ему госучреждение вносит свой вклад в сохранение культурного наследия, содействует укреп­лению интеллектуального потенциала нации.

