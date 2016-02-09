​Эволюция правового поля

Обсуждение проходило на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Как отмечали участники встречи, реформирование правоохранительной системы охватывает сразу несколько направлений. И самые важные среди них – создание местной полицейской службы, совершенствование пенитенциарной системы, ужесточение требований к судьям.

В отношении последнего свою точку зрения высказал судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Баглан Макулбеков. Озвучив нововведения, касающиеся обязательной сдачи экзаменов кандидатами в судьи, прохождения ими годичной стажировки с отрывом от места работы, исследования на детекторе лжи и прочего, он подчеркнул, что все это только одна сторона вопроса. Не менее серьезно теперь будут подходить и к морально-нравственным качествам личности потенциального судьи. Так, сейчас в стадии разработки находится новый Этический кодекс для судей. Проект документа размещен на сайте Верховного суда, и желающие могут принять участие в его обсуждении. Окончательный вариант планируется озвучить на предстоящем этим летом VII Съезде судей РК.

Рассказал он и об оптимизации инстанций системы, что позволит предотвратить умышленное затягивание судебных разбирательств. Создание специализированной коллегии в Верховном суде, Международного арбитражного центра с финансовым судом, Международного совета при Верховном суде усиливают гарантии правовой защиты инвесторов и расширяют возможности для имплементации лучших международных стандартов.

– Но все эти нововведения не означают, что до этого судебная система работала неэффективно, – подчеркнул в свою очередь заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Жазбек Абдиев. – Это просто очередной эволюционный шаг в развитии структуры.

Участники заседания рассмотрели также вопросы о сокращении участия прокуроров в гражданском процессе. При этом они отметили, что отныне примирение – наиболее частый из вариантов рассмотрения дел в суде. Дела же, касающиеся вопросов выселения, восстановления на работе, взыскания заработной платы, и им подобные теперь будут проходить без участия прокуроров.

В рамках встречи обсуждались также отдельные аспекты работы Судебного жюри, процессов подготовки квалифицированных кадров судейского корпуса, модернизации пенитенциарной инфраструктуры в рамках развития государственно-частного партнерства.

Подводя итоги, эксперты сошлись во мнении, что главный показатель деятельности судов страны – утверждение в обществе чувства защищенности и стабильности, уверенности граждан в действенности законов.