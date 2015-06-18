Эволюция столицы 575

В ходе посещения Главу государства проинформировали о корректировке генерального плана города Астаны до 2030 года, проекте формирования астанинской агломерации, а также ознакомили с ходом создания новой транспортной системы столицы.

Кроме того, Президенту Казахстана доложили о реализации концепции застройки улицы Орынбор, района нового железнодорожного вокзала и проекте второй очереди бульвара Нуржол. Также Нурсултану Назарбаеву продемонстрировали проекты ряда планируемых к строительству в столице зданий, сообщила пресс-служба Президента.

В ходе брифинга для представителей СМИ Глава государства отметил, что строительство столицы было фактически осуществлено за 10 лет.

– Все необходимое для города было построено к 2008 году, в последующем при участии частных инвесторов Астана продолжила свое развитие. В настоящее время самый большой объем инвестиций на душу населения приходится на столицу. Вклад Астаны в развитие экономики страны растет с каждым годом. Сегодня она является гордостью всех казахстанцев, восхищает наших гостей. Население достиг­ло 900 тысяч человек, что раньше трудно было даже предположить. Город стал настоящим административным, культурным, деловым, образовательным и медицинским центром нашей страны, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работы по строительству и обу­стройству Астаны будут продолжены.

– Мы знаем, какие имеются недостатки, в том числе проблема с парковочными местами, которая будет обязательно решаться. Недавно прошедшие дожди показали, что имеются трудности с ливневой канализацией, которую также надо дорабатывать. Кроме того, необходимо обратиться к вопросам строительства детских садов и школ. Дальнейшие перспективы развития города включают застройку территории ЭКСПО-2017, улиц вокруг нее, благоустройство Водно-зеленого бульвара, создание новых парков, в том числе Ботанического сада на площади 100 гектаров, что сформирует совершенно новый мегаполис в самом центре нашей страны и будет служить на благо всех казахстанцев, – сказал Глава государства.



