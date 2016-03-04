​Эволюция технологий

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Инеш БЕРЖАНОВА

Как отметил в приветственном слове председатель РОККВ Нурлан Еримбетов, ситуация в нынешний электоральный период претерпела серьезные изменения. Сейчас уже никого не нужно «уговаривать» прийти на выборы и проголосовать, люди, и особенно молодежь, сами проявляют активность, изъявляя желание внести свою лепту в дело продвижения более достойных из кандидатов.

Предваряя дискуссии, участники заседания ознакомились с историческим аспектом формирования избирательных технологий. В частности, доктор PhD по специальности «политология», доцент ЕНУ им. Л. Гумилева Индира Рыстина рассказала о том, что в свое время избирательные технологии проводились исключительно на «газетном» уровне. И только затем в процесс включилось телевидение, а уже после и Интернет. При этом последний особенно способствовал развитию собственно технологий.

– Фактически мы теперь можем дойти до любой целевой аудитории, будь то молодежь, офисные работники, домохозяйки, – говорит И. Рыстина. – Большую роль в этом теперь играют социальные сети.

Однако есть и обратная сторона интернет-активности общества, поскольку отслеживать информацию в соцсетях очень сложно. С другой стороны, нельзя забывать о том, что в этой сфере уже наработан международный опыт, и нам следует его изучать, перенимать.

Секретарь избирательной комиссии Астаны Вера Пытьева в свою очередь рассказала о процедуре получения открепительных удостоверений, о том, как будут голосовать люди, временно проживающие за границей, или те, кто не может это сделать по состоянию здоровья.

Отдельным вопросом эксперты остановились на правах и обязанностях наблюдателей, в том числе представляющих международные организации в Казахстане.

В целом участники «круглого стола» подчеркнули высокую организацию, прозрачность текущего избирательного процесса в рес­публике, отметив необходимость дальнейшего совершенствования и укрепления института общественного наблюдения. 

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