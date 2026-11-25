Вице-президент Гражданского альянса Казахстана Бауыржан Айнабеков – о ключевых новеллах законопроекта «О неправительственных организациях» и как документ изменит правила игры для общества и государства, финансовой устойчивости общественных объединений и роли гражданского контроля в квазигосударственном секторе.

фото из архива Б.Айнабекова

– Бауыржан Бактыбаевич, сейчас завершается публичное обсуждение проекта нового закона «О неправительственных организациях», в котором Гражданский альянс Казахстана принимает самое активное участие. Почему возникла необходимость в принятии отдельного базового закона для третьего сектора именно сейчас?

– Казахстан вступил в новый этап политической и институциональной модернизации, где роль гражданского общества принципиально меняется. Прежнее законодательство принималось в совершенно иных условиях, когда неправительственный сектор только зарождался и воспринимался преимущественно через призму разовых социальных или волонтерских акций.

Сегодня третий сектор вырос в зрелый общественный институт. НПО работают в самых чувствительных сферах – от инклюзии, реабилитации и защиты прав граждан до экологического мониторинга и антикоррупционной экспертизы. Поэтому задача нового закона – перевести развитие сектора от простого количественного роста к профессионализации: четко закрепить правовой статус НПО, расширить инструменты их поддержки и встроить гражданские инициативы в реальную систему принятия государственных решений.

Принципиально важно, что законопроект впервые проводит четкую границу между независимыми общественными объединениями и так называемыми «квази-НПО». Неправительственной признается только та организация, где доля государства не превышает 25 процентов, а госорганы не имеют права вето или влияния на назначение руководства. Это защищает подлинный гражданский сектор в конкурсах от структур, созданных при участии акиматов.

– Один из самых болезненных воп­росов для общественников – финансовая устойчивость и кадры. Какие конкретные решения заложены в законопроекте в этой части?

– Здесь произошел настоящий прорыв, о котором мы говорили много лет. Во-первых, вводится четкая градация грантового финансирования в привязке к МРП 2026 года: от малых краткосрочных грантов в 2,16 миллиона тенге для локальных инициатив до долгосрочных трехлетних программ с объемом свыше 43,25 миллиона тенге. Сложную социальную проблему – будь то реабилитация детей или работа с молодежью в отдаленном ауле – невозможно решить за три-четыре месяца. Организациям нужен горизонт планирования на два-три года вперед.

Во-вторых, впервые на уровне закона решается вопрос профессионализации команд и социальных гарантий работников НПО. До 10 процентов от суммы гранта теперь можно официально направлять на оплату труда административно-управленческого персонала и до 5 процентов – на содержание офиса. Кроме того, закон закрепляет базовые трудовые права сотрудников третьего сектора: право на оплачиваемые отпуска, больничные и социальные отчисления. В НПО работают квалифицированные юристы, психологи, социальные работники, и их труд должен быть защищен.

Еще одно важное нововведение – 5-процентный неиспользуемый резерв в рамках грантовых программ. Это позволит организациям оперативно реагировать на непредвиденные социальные вызовы без долгой бюрократической переписки.

– В ходе общественных дискуссий на площадках Гражданского альянса звучали и замечания к отдельным нормам. На каких поправках настаи­вает гражданский сектор?

– Любой закон должен работать на развитие, а не создавать административные барьеры. По итогам обсуждений в регио­нах мы выделили несколько принципиальных моментов. Прежде всего это требование фокусировки: законопроект вводит правило «одна уставная цель – до пяти конкретных направлений деятельности». Это правильно, чтобы уйти от практики «универсальных» организаций, которые берутся за все подряд без реальной экспертизы. Но при этом не должно быть искусственного ограничения для действующих профильных объединений.

Второй момент – принцип взаимной прозрачности. Запуск единой цифровой платформы (E-NPO) сделает отчетность НПО открытой для общества, и мы это поддерживаем. Но прозрачность должна быть двусторонней: на этой же платформе должны открыто публиковаться конкурсная документация, состав экс­пертных комиссий и мотивированные причины отказов со стороны госорганов. Кроме того, новая цифровая платформа не должна дублировать налоговую и статистическую отчетность – общественников нужно избавить от лишней бумажной нагрузки.

Также мы внимательно дорабатываем нормы, касающиеся реестра недобросовестных поставщиков и упрощенной ликвидации неактивных НПО. Очищать реестр от «мертвых душ» необходимо, но процедуры исключения или закрытия организаций должны быть максимально четкими, прозрачными и исключительно судебными, чтобы под административный пресс случайно не попали живые региональные инициативы.

– К сожалению, есть факты, когда НПО защищает проект, получает грант, но не выполняет обязательств. Понятно, что потом идут разбирательства. Но возникает воп­рос: как сделать так, чтобы таких фактов не было, чтобы проекты были действительно качественными и приносили пользу? Как нам выкристаллизовывать действительно эффективные, важные и нужные стране проекты?

– Проблема недобросовестных исполнителей есть, но одним закручиванием гаек ее не решить. Чтобы проекты приносили реальную пользу, нужно сначала выяснять, что болит у людей на местах, и только потом формировать темы грантов, а не спускать их из кабинетов. Для этого нужны четыре шага.

Первый – формировать темы «снизу вверх». Приоритеты грантов должны строиться на публичных обсуждениях с жителями, данных общественных советов и реальных обращениях граждан, а не на формальных шаблонах.

Шаг второй – допуск только профильных НПО. Пора уходить от «всеядных» организаций, которые берутся за все подряд. На конкурс должны выходить только НПО с опытом и специалистами в штате. На это и направлено правило «одна уставная цель – до пяти направлений».

Следующий предусматривает ставку на социальный эффект. Важны не круг­лые столы ради фотографий, а измеримый результат: сколько конкретных семей получили помощь, трудоустроились или решили свою проблему.

И наконец, последнее – открытая экс­пертиза и поэтапная оплата. Оценки комиссий с участием самих благополучателей должны публиковаться на платформе E-NPO, а финансирование идти траншами: подтвердил промежуточный результат и отклик людей – получил деньги дальше. Это сразу отсечет имитацию и поддержит тех, кто реально помогает обществу.

– Законопроектом предусматривается введение нового института – уполномоченного по делам НПО. Как он будет взаимодействовать с Гражданским альянсом и регио­нами?

– Появление уполномоченного по делам НПО – это важный шаг к институциональной защите прав третьего сектора. За годы руководства Карасайским районным маслихатом и работы в коммунальной сфере я не раз убеждался: на уровне района и села локальные активисты знают болевые точки людей гораздо глубже, чем иные чиновники в кабинетах. Но в регионах общественники часто уязвимы перед административным давлением на местах.

Уполномоченный станет своего рода омбудсменом, который сможет оперативно реагировать на нарушения прав НПО и выстраивать прямой диалог с Правительством. А в связке с Гражданским альянсом Казахстана, который объединяет региональные центры по всей стране, этот институт позволит донести голос каждого сельского объединения до центральных органов власти.

– Если говорить об общественном контроле в широком смысле, какую роль гражданский сектор должен играть в надзоре за расходованием национальных богатств и работой крупных нацкомпаний?

– Самую непосредственную. Главное предназначение зрелого гражданского общества – быть глазами и голосом народа там, где расходуют государственные средства и управляют национальными активами. Посмотрите на недавние резонансные задержания в «Самрук-Қазына» и КТЖ. Как инженер-железнодорожник, много лет проработавший в системе КТЖ, я знаю эту отрасль изнутри. Внутри нацкомпаний формально выстрое­ны советы директоров, комитеты по аудиту, службы комплаенса. Но превентивно они не сработали, потому что были зависимы от самого руководства и закрыты от общества.

Новый Закон «О неправительственных организациях» должен стать прочным правовым фундаментом для независимого общественного мониторинга. Сильное государство строится там, где каждый тенге прозрачен, власть подотчетна обществу, а гражданский сектор выступает профессиональным и ответственным партнером в защите национальных интересов.