Евразийская доктрина как практический противовес геополитической экспансии Свежий выпуск 697 Владимир БОБКОВ, председатель Белорусской ассоциации политических наук, заведующий кафедрой политологии, социологии и социального управления Белорусского национального технического университета

Евразийский экономический союз заработал с 1 января 2015 года, включая в себя три государства: Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию. Со 2 января этого же года к союзу присоединилась Республика Армения. Ожидается присоединение Кыргызстана. В соответствии с Договором о ЕАЭС для желающих углубить связи с данным интеграционным объединением предусмотрены два статуса: государство-кандидат и государство-наблюдатель. Отдельными странами и международными организациями уже инициированы предложения по созданию зон свободной торговли с ЕАЭС. Такие обращения поступили от Вьетнама, Новой Зеландии, КНР, Израиля, Индии, Турции, Египта, Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн).

Чем привлекателен ЕАЭС для присоединения других государств? Прежде всего – это рынок со 175-миллионным населением, с территорией, занимающей одну шестую часть суши и связывающей Европу и Азию. Совокупный ВВП государств – членов ЕАЭС составляет около 3 трлн. долларов.

Далее. Члены ЕАЭС являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, на втором месте – по выпуску минеральных удобрений, на третьем – по выработке электроэнергии, на четвертом – по производству пшеницы, угля и стали. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что они обладают развитыми кадровыми, интеллектуальными, промышленными и сельскохозяйственными ресурсами.

Конечно, Беларусь, как и Россию, и Казахстан, в Евразийский экономический союз влечет большой рынок; свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы; полная отмена изъятий и ограничений в движении товаров; формирование общего рынка электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов. То есть это новые возможности для реализации национальных интересов входящих стран.

Таким образом, мы видим, что ЕАЭС – действительно мощное интеграционное объединение, способное решать крупные, неподъемные для отдельно взятого государства проб­лемы. На вершине этого объединения по праву должны стоять три главных создателя: Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Александр Лукашенко. Но, на мой взгляд, особая роль в создании ЕАЭС принадлежит Нурсултану Абишевичу – автору самой доктрины евразийской интеграции, которую он без устали развивает на протяжении двух десятков лет.

Мы можем сегодня говорить о евразийской доктрине как о глубоко научной, концептуально целостной, поистине новаторской и обращенной в будущее. Ее теоретическая и логическая основа строится на воссоздании в новых исторических условиях единого экономического, социально-культурного, духовного и политического пространства Евразии, на котором «на протяжении всей истории… сложился особый цивилизационный тип, отмеченный схожестью духовности, восприятия, ментальности, опыта».

Ценность доктрины, как и самого Евразийского экономического союза, многоаспектна. Во-первых, это предоставляет странам – участницам союза новые возможности для более глубокого взаимодействия в целях повышения конкурентоспособности национальных экономик.

Во-вторых, ЕАЭС как интеграционное объединение заявляет о себе как о самостоятельном центре устойчивого экономического развития, способствующем обеспечению стабильности в регионе. И хотя это экономический центр, он создает условия для укрепления геополитической стабильности на всем постсоветском пространстве.

В-третьих, в социальном аспекте евразийская интеграция направлена на решение важных социальных вопросов в интересах простых людей, в том числе облегченный доступ на общий рынок рабочей силы.

В-четвертых, с планетарной точки зрения доктрина является своеобразным ответом на геополитическую концепцию британского теоретика международных отношений Хэлфорда Маккиндера. Согласно этой концепции в центре мира находится Евразийский континент, а в центре последнего – «сердце мира», или Хартленд, – наиболее удачная территория для контроля над всем миром. В границы этой территории входят Казахстан, Россия и Беларусь. Поэтому экспансионисты всех мастей предпринимают попытки подчинить себе данную территорию. В таких условиях объединительная доктрина – это серьезный теоретический и практический противовес геополитическим теориям Запада.

В-пятых, реализация проекта открывает новые возможности в объединении государств и их взаимодействии, разрушает существующие на сегодня разделительные линии. А по большому счету, она предоставляет реальную перспективу в реализации формулы интеграции интеграций, что подразумевает налаживание сотрудничества Евразийского экономического и Европейского союзов. А этот вектор сотрудничества охватывает пространство от Лиссабона до Владивостока.

В-шестых, какими тоннами, центнерами, рублями или тенге можно измерить укрепляющуюся дружбу народов России, Казах­стана и Беларуси? Согласитесь, эта категория не имеет цены.



