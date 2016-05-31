​Евразийская экономическая комиссия поздравляет граждан стран ЕАЭС с двухлетием подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

29 мая исполнилось два года со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Беларусью, Казах­станом и Россией. В 2015 году к договору присоединились Армения и Кыргызстан.

В этот период Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС делала все возможное для достижения главных целей союза – обеспечения условий стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня населения, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик в мире.

Следует отметить, что за достаточно короткое время проделана огромная работа, которая дает реальные результаты.

Более 40 стран и объединений выразили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, ведутся соответствующие переговоры о целесообразности заключения соглашений с Индией, Египтом, Израилем, Ираном.

Усиливается азиатский трек сотрудничества союза, в том числе в рамках возможного сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). На заседании Межправительственного совета 20 мая в Ереване Евразийская экономическая комиссия получила мандат на проведение переговоров с Китаем о заключении Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическом союзом, его государствами-членами и Китайской Народной Республикой. Успешно развиваются экономические отношения со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Недавно комиссия подписала меморандумы о взаи­мопонимании с Республикой Сингапур и Королевством Камбоджа.

Продолжается взаимодействие со странами латиноамериканского региона. ЕЭК подписала меморандумы о взаимопонимании с Республикой Перу и Чили, ведутся переговоры по заключению Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам с крупнейшим интеграционным объединением региона – МЕРКОСУР.

ЕАЭС и комиссия по-прежнему открыты для установления конструктивного и взаимовыгодного диалога с Евросоюзом. Несмотря на некоторое снижение интенсивности взаимодействия на западном направлении, идея создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока сохраняет свою актуальность.

Совершенствуя нормативно-правовую базу и совершая шаги по углублению интеграции, Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС добилась важных результатов в реализации на пространстве союза четырех «свобод». Уже сегодня бизнес-сообщество и граждане наших стран чувствуют эффекты от создания ЕАЭС.

В 2015 году, сразу после образования Евразийского экономического союза, стартовали единый рынок услуг и общий рынок труда. Благодаря этому жители государств союза имеют равные права при трудо­устройстве и платят подоходный налог по той же ставке, что и резиденты. Они получили право на социальное и медицинское обеспечение в любой стране союза. Единое законодательство обеспечивает взаимное признание дипломов по абсолютному большинству специальностей, что значительно повышает мобильность высококвалифицированных специалистов. В этом году страны вплотную подошли к принятию единого пенсионного законодательства. После подписания Договора о пенсионном обеспечении граждане стран ЕАЭС смогут получать пенсии за период своей трудовой деятельности от государства союза, где они трудились.

В прошлом и нынешнем годах разработаны десятки современных, отвечающих самым высоким международным требованиям нормативных актов, необходимых для запуска общих рынков лекарств и медицинских изделий. Полноформатно они начнут работать в 2016 году. Расширяется работа по обеспечению условий для запуска общего электроэнергетического рынка, общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа.

ЕЭК на системной основе взаимодействует с бизнес-сообществом стран ЕАЭС для достижения большей прозрачности деятельности комиссии, обеспечения взаимной выгоды и равноправия. Взаимодействие осуществляется в таких форматах, как консультативные комитеты и рабочие группы. Создание благоприятных условий для эффективного развития бизнеса в странах союза, совершенствование регулятивных систем и снижение барьеров являются основными задачами комиссии.

Евразийская экономическая интеграция обеспечила ряд положительных эффектов для бизнеса. Так, открытие таможенных границ в рамках ЕАЭС позволило компаниям существенно сократить время доставки товаров на рынки стран союза. Для некоторых фирм сроки поставки сократились в три раза, а оформление документов – на 24 часа и более. Благодаря этому многие производители смогли существенно нарастить экспорт своей продукции в страны ЕАЭС.

С 1 января 2016 года запущен первый этап четырехэтапной Программы либерализации каботажных перевозок грузов автомобильным транспортом. Она позволит перевозчикам, зарегистрированным на территории одного из государств ЕАЭС, перевозить автомобильные грузы между пунктами, расположенными на территории другого государства-члена.

Ведется работа по обеспечению доступа компаний из стран ЕАЭС на национальные рынки госзакупок. На сегодня подобный взаимный доступ уже обеспечен для компаний из Беларуси, Казахстана и России.

Таким образом, сегодня уже можно говорить о том, что Евразийский экономический союз стал своего рода «окном возможностей» для динамичного развития наших стран. Благодаря интеграции у государств союза есть все шансы занять достойное место в мировом сообществе, решить важнейшие задачи устойчивого развития, войти в число наиболее развитых инновационных экономик.

Поздравляем всех с важной вехой в истории евразийской интеграции!