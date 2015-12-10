"Евразийская группа" построит 5 жилых домов для своих сотрудников в Костанайской области

В Костанайской области будет построено 5 жилых домов для работников предприятий "Евразийской группы", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

"9 декабря состоялась встреча акима области Архимеда Мухамбетова с делегацией ТОО "Евразийская группа" во главе с Александром Машкевичем.

В рамках встречи прошло подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Костанайской области и ТОО "Евразийская группа", – говорится в пресс-релизе.

В рамках данного меморандума ERG планирует реализацию жилищной программы для работников предприятий, входящих в группу. Это АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" и Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление в составе АО "Алюминий Казахстана".

В Костанайской области жилищная программа ERG будет реализована в городах Рудный, Лисаковск, в поселке Качар. Объем инвестиций составит около 2,2 млрд тенге, предполагается в ближайшее время строительство более 18 тысяч кв. метров, это 5 жилых домов. Квартиры будут представлены в долгосрочную аренду (до 20 лет), с возможностью последующего выкупа. Это позволит более 300 семьям улучшить жилищные условия.

В свою очередь акимат области по меморандуму будет оказывать содействие в выделении земельных участков под строительство, а также в подведении инженерной инфраструктуры и коммуникаций к жилым домам.

"Несмотря на трудности, Евразийская группа" не снижает обороты, сохраняются рабочие места и все социальные обязательства. Мы уверены, что стройиндустрия области будет задействована в реализации данной жилищной программы. Наши предприятия, выпускающие стройматериалы, обеспечат их поставку, на строительных участках будут созданы дополнительные рабочие места", – отметил аким области.

Глава региона также подчеркнул, что со стороны местных исполнительных органов будет оказана поддержка в реализации данного проекта.

"Мы прибыли, чтобы обсудить с руководством области вопросы, скоординировать планы. На 2016 год нашими предприятиями запланирован достаточный объем производства для того, чтобы сохранить рабочие места и обязательства. Наша задача – обеспечить жильем сотрудников Группы, прежде всего, молодых профессионалов. Для них мы хотим создать благоприятные условия для работы и жизни. Это амбиционная задача, и благодаря программе Главы государства "Нұрлы жол" мы имеем возможности ее реализовать", – отметил Машкевич.

Напомним, что в рамках ежегодных меморандумов о социальном сотрудничестве вклад "Евразийской группы" в социальную сферу области в 2012–2014 годах составил более 2,7 млрд. тенге, в этом году эта сумма составила 800 млн тенге.

