Свежий выпуск Евразийская Группа: с новой энергией и новым видением Александр МАШКЕВИЧ, председатель совета директоров ERG

В своем новом стратегическом Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что предстоящие годы станут «временем глобальных испытаний, когда будет меняться вся архитектура мира». И действительно, время сейчас сложное. Однако же трудности – мощный стимулирующий фактор, не дающий расслабиться на достигнутом благе или успехе. Поэтому в год своего 20-летия многотысячный коллектив Евразийской Группы не только достойно отмечает юбилей, но и готов работать по-новому.

Как воспринимать трудности, ухудшившуюся мировую экономическую ситуацию, как преодолевать их? Ответы и ключевые направления дает Послание Главы государства. «У нас нет времени на раскачку, – предупреждает Елбасы. – И те меры, о которых сегодня пойдет речь, следует реализовать уже с 1 января 2015 года. Мы должны оперативно принять все возможные меры для предотвращения негативных тенденций».

В программе переориентации экономической политики большую роль начинают играть те отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект для роста экономики и занятости. Это в полной мере касается и направлений деятельности Евразийской Группы. Еще год назад компания предприняла ряд шагов, которые, по нашему мнению, должны повысить ее эффективность. К этим мерам мы относим и проведенный год назад делистинг на Лондонской бирже. Это способствовало повышению мобильности управления, оперативности принятия решений на всех уровнях. Мы сменили организационно-правовой статус, став Группой с 40-процентной долей участия государства и сохранив все обязательства социально ориентированной компании.

Мы разработали новую стратегию ERG, которая позволяет нам четче, эффективнее выстраивать, структурировать бизнес в изменившихся условиях. Мы перешли на 5-летнее прогнозирование и контроллинг – современную комплексную систему управления. Наряду с инвестиционными вложениями, системным развитием и модернизацией производственных мощностей это должно обеспечить хорошие результаты в долгосрочной перспективе. Мы сделали ставку на качественный рост, повышение эффективности, экологически лояльные технологии. В том числе – энергоэффективность, снижение энергоемкости производств.

Вместе со страной мы пережили несколько серьезных кризисов. Они имели разную природу, но каждый раз нам удавалось находить верные решения. И в конце 90-х годов, когда в металлургии цены упали так, что закрылась половина предприятий отрасли по всему миру. И в 2007 году, когда начался мировой финансовый кризис. И недавно, когда цена на базовые металлы упала в разы. Но все это не стало препятствием для развития Евразийской Группы: сегодня ERG – всемирно узнаваемый казахстанский бренд.

Несмотря на непростую ситуацию на глобальных рынках, за 20 лет своей деятельности компания по всем своим подразделениям глобально увеличила производство. Так, почти в 2,5 раза вырос объем выпуска ферросплавов, вдвое – производство глинозема. Мы вышли на среднегодовой выпуск алюминия в объеме 250 тыс. тонн. Мы производим ежегодно более 16 млн. тонн готовой железорудной продукции – почти втрое выше первоначальных показателей. Шубаркольский разрез после вхождения в Группу достиг рекордных показателей, нарастив объем добычи до 10 млн. тонн, почти в 3 раза. Мы смогли также удвоить и увеличить до 20 млн. тонн в год мощность угольного разреза «Восточный». На Аксуской электростанции идет масштабная реконструкция, уже половина энергоблоков обновлена полностью. Производство электроэнергии здесь выросло в полтора раза.

Наши производственные активы не только количественно выросли со времени образования Группы, но и качественно. Сегодня это современные производства: часть из них – модернизированные старые советские производства, часть – недавно построенные инновационные предприятия. За 20 лет капитальные вложения нашей Группы в казахстанские предприятия превысили 11 млрд. долларов. Мы взяли за правило ежегодно инвестировать в свои подразделения 500–600 млн. долларов. Такой системный подход позволяет поддерживать производственные активы на самом современном уровне. И каждое предприятие может ярко проиллюстрировать это утверждение.

Построив в Актобе один из самых крупных и современных в мире заводов по производству ферросплавов, мы нарастили на 440 тыс. тонн производственные мощности «Казхрома». Новые технологии и модернизация позволили нам увеличить не только объемы, но и в целом повысить уровень эффективности производства. Что обеспечило и значительный рост конкурентоспособности продукции группы на всех рынках. Так, мы стали крупнейшей в мире компанией по производству феррохрома, причем высокопроцент­ного. Наши предприятия выпускают высокоуглеродистый феррохром, в котором содержание хрома составляет 67–70%. Для сравнения: лучшие показатели наших конкурентов по содержанию хрома – 50–52%.

Флагман отрасли – Казахстанский электролизный завод в Павлодаре, введенный в строй в 2007 году. Первое отечественное производство алюминия построено за рекордные сроки – 27 месяцев. С его запуском в стране образован металлургический кластер с полным циклом производства – от добычи бокситов и получения глинозема до плавки чушек «крылатого металла».

Сегодня Евразийская Группа объединяет 65-тысячный коллектив, и мы твердо уверены, что она продолжит движение вперед и в предстоящие годы. Наша новая стратегия позволяет мобилизовать управленческий, кадровый и ресурсный капитал. И принципиально важный, мобилизующий фактор в наших планах – высокое доверие Главы государства, который инициировал ряд отраслевых проектов, рассчитывая на наше участие. Перед нами Президент поставил серьезные задачи. Поэтому сейчас мы с абсолютно новой энергией и абсолютно новым видением начали их претворение в жизнь.

Мы определили ключевые приоритеты устойчивого развития Группы. Первый из них – производственный: достижение большего объема производства при меньшем объеме издержек. Второй – финансово-управленческий: интеграция принципов устойчивого развития при принятии инвестиционных решений. Еще один – экспортно-коммерческий: налаживание взаимоотношений с ключевыми заинтересованными группами во всех странах, где мы ведем свою деятельность. И не менее важный – кадровый: развитие лидерства и внедрение поведения, основанного на принципах устойчивого развития, на всех предприятиях Группы. Чтобы каждый сотрудник в полной мере реализовался в профессии и принес компании максимальный эффект.

Работает ли это на практике? Думаю, да. Один из примеров препятствия, который можно причислить к барьерам непреодолимой силы, – низкая цена на продукцию на мировых рынках. Так, цена на алюминий уже несколько лет держится на очень низком уровне. Мы верим, что это явление временное. Но просто ждать возврата цен к приемлемым уровням неэффективно. Что можно предпринять сейчас? Повысить конкурентоспособность алюминия, производимого в Казахстане, на внешних рынках.

В не лучших для отрасли экономических условиях мы работаем и над развитием алюминиевого кластера. Это одно из прямых поручений Главы государства. Сегодня только около 10% нашего алюминия идет на производство конечной продукции с добавленной стоимостью в Казахстане. Поэтому при взаимодействии с руководством Павлодарской области мы поднимаем предприятия малого и среднего бизнеса в рамках алюминиевого кластера. В частности, уже пошагово расписан план реализации комплексной программы по созданию производства 4–5 переделов.

Другой масштабный проект – запуск производства обожженных анодов на новом электролизном заводе. В это предприятие инвестировано более 300 млн. долларов. Ежегодное производство планируется в объеме 136 тыс. обожженных анодов.

Мы вкладываем солидные инвестиции и в экологические проекты. Только за последние 5 лет Евразийская Группа направила более 750 млн. долларов на выполнение мероприятий по охране окружающей среды. В первом полугодии 2014 года эта статья расходов составила 67 млн. долларов.

У нас большой пакет финансовой поддержки, направляемой на развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия предприятий Группы. Мы постоянно участвуем в реализации социальных проектов в моногородах.

Мы помогли приобрести современное медицинское оборудование больнице и роддому в Рудном. Профинансировали строительство врачебно-амбулаторного центра в Хромтау. В Аксу при нашей финансовой поддержке сдан в эксплуатацию Дворец спорта, в Экибастузе – музыкальная школа.

За последние 5 лет мы направили на спонсорство и благотворительность более 60 млрд. тенге, в том числе в рамках подписанных с акиматами меморандумов. Выделенные компанией средства направляются на капитальный ремонт теплосетей и дорог, детских садов, средних школ, стадионов и парков…

Участвуя в решении социальных проблем регионов, мы исходим из того, что здесь трудятся и живут наши работники, их семьи, учатся, а впоследствии приходят на наши предприятия их дети. Такой подход – лишь одно из направлений социальной политики ERG. На сегодня социальный пакет, предоставляемый работникам Группы, один из лучших в Казахстане. Только за последние 5 лет на социальное обеспечение наших работников, включая жилищную программу, Евразийская Группа направила более 75 млрд. тенге.

В поддержку одного из ключевых приоритетов, указанных в Послании Главы государства Нурсултана Абишевича «Нұрлы жол – путь в будущее» – укрепления жилищной инфраструктуры – мы запускаем новую жилищную программу для работников наших предприятий. В течение ближайших трех лет планируем построить около 200 тыс. квадратных метров жилья для наших работников, а к 2020 году довести этот показатель до 1 млн.

Эти проекты и эти планы свидетельствуют о том, что Группа устремлена в будущее вместе с Казахстаном. Своими передовыми производствами, своими новыми подходами к образованию и подготовке кадров, социальной ответственности бизнеса она формирует новый рабочий класс – профессиональный, надежный, ответственный и патриотичный, на который всегда можно положиться. И я верю и очень надеюсь, что компания будет работать еще не одно десятилетие, внося свой вклад в рост экономики Казахстана и способствуя развитию благополучия общества.

