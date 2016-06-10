Евразийская концепция Статьи Абдималик Нысанбаев, доктор философских наук, профессор, академик НАН РК

В процессе анализа выявляется, что далекое на первый взгляд от деловой практики мировоззрение может влиять на конкретное поведение человека и на принимаемые им политические решения. Изучение деятельности известных политических руководителей позволяет выявить основные постулаты их политической философии. В данном случае речь идет о книге известного казахстанского политолога, общественного деятеля Камала Бурханова «Политическая философия евразийской концепции ­Нурсултана Назарбаева».



Исследование евразийской концепции личности мирового масштаба, вне всякого сомнения, представляется очень важной и давно ожидаемой широкой общественностью работой. Значимость исследования такого рода обусловлена тем, что за идеей и концепцией Евразийского экономического союза Назарбаева­ лежит глубокая философская и историко-культурная традиция. Более того, можно сказать, что политическая философия нашего Лидера базируется на глубоких мировоззренческих универсалиях народа Казахстана, его многовековом историческом опыте строительства государств, его опыте создания общественных и государственных институтов.

Все эти составляющие, по мнению автора, наложили отпечаток на формирование политической философии евразийства Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом свидетельствует прежде всего новое осмысление идей классического евразийства, которое со временем оформилось в целостную концепцию создания Евразийского экономического союза на постсоветском пространстве, озвученную им в МГУ им. М. Ломоносова в марте 1994 года.



Однако, говоря о политической философии евразийства Нурсултана ­Назарбаева, нужно особо отметить, что оно базируется не только на знании трудов основателей теории евразийства, но и на его собственном понимании и видении исторических, философских и культурных основ евразийской общности. По мнению автора, Президент Назарбаев, с одной стороны, внес в евразийское мировоззрение огромный теоретический вклад, сочетая его с новаторским экономическим, социальным, стратегическим подходом, а с другой – сумел воплотить на практике идею евразийства. По общему признанию ученых, в данном случае речь идет не просто об адаптации евразийских идей к конкретным условиям современного Казахстана и Евразии в целом, а о развитии универсального содержания этого учения. Говоря иначе, евразийская концепция Назарбаева является убедительным ответом на вопрос о выборе образа будущего на нацио­нальном, региональном и континентальном уровнях.

Как известно, актуальность евразийской доктрины Нурсултана



Назарбаева в начальный период ее становления была обусловлена насущными потребностями формирования современных типов и моделей интеграции на постсоветском пространстве. С появлением на евразийской политической карте новых независимых государств распалась система экономических и культурных связей советского периода. И в этих условиях перед страной встала конкретная и сложная задача выработки социально-экономической стратегии страны на длительную историческую перспективу. При решении этой судьбоносной для молодой республики задачи политическая мудрость и дальновидность Президента проявились в том, что он руководствовался не эмоциями, а трезвым расчетом, конкретным анализом, который основывался на сущностном понимании реальной картины мира, а также на глубоком понимании новых глубинных тенденций развития реальных мировых, политических и экономических процессов – в том числе и на понимании того, что бывшие респуб­лики Советского Союза слишком долго были единым экономическим, социальным, политическим, духовным пространством, чтобы в одночасье отб­росить связующие узы.



Согласно евразийской доктрине Назарбаева, в рамках евразийской интеграции суверенные государства должны не только восстановить разорванные связи, но и развить их на качественно ином уровне, участвуя в экономической кооперации на основе взаимодополняемости и взаимозависимости, ориентации на мирное бесконфликтное сосуществование.

Предлагая свою идею евразийской интеграции, Нурсултан Назарбаев убедительно обосновывает мысль о необходимости выработки и осуществления общего режима для свободы движения капиталов, совместного развития инфраструктуры, снятия таможенных барьеров. Согласно замыслу казахстанского Лидера, осознание народами Евразии совпадения своих коренных интересов и принадлежности к общности более широкого порядка должно было способствовать эволюции СНГ в межгосударственный и межнациональный союз нового качества – Евразийский экономический. И этот союз, по мнению автора идеи евразийской интеграции, мыслился им в новой концептуальной форме, вне жесткой централизации и доминирования какого-либо одного из участников интеграционного процесса. Все субъекты этого процесса претендуют на равный статус в экономическом, политическом и культурном сотрудничестве, стремясь к качественно иному типу интеграции, поощряющей равноправное партнерство.



Как отмечает автор, можно смело утверждать, что Нурсултан Назарбаев­ создал новую евразийскую доктрину, которая является концептуально законченной, глубоко новаторской, основанной на прочном культурно-историческом и историко-философском фундаменте и, вместе с тем, обращенной в будущее – политической философией нового типа.

В евразийской доктрине Нурсултана Назарбаева, по мнению Бурханова, органически соединяются внутренняя логика культурно-цивилизационного развития евразийских народов и государств и закономерности трансформации глобального миропорядка. Результатом радикальных изменений социальной реальности в эпоху глобализации стали не только огромные технические и радикальные геополитические изменения, но и трансформация глубинных оснований и системных свойств социального мира. С этими изменениями связаны как новые ресурсы и возможности общественного развития, так и новые риски, новые угрозы, новые методы борьбы с ними. В контексте новых реальностей, как говорит автор рецензируемой книги, Президент ­Назарбаев меняет общественные и политические стереотипы, которые препятствуют прогрессу или сдерживают его. В особенности это касается чрезмерных ожиданий от государства, имеющих место среди граждан, подверженных иждивенческим настроениям. Также это касается проведения модернизационных преобразований. Исходя из этой ментальной специфики казахстанского общества, Президент выступает в качестве ключевого фактора адаптации общества как к политическим, так и экономическим преобразованиям.



Крупным достоинством работы профессора К. Бурханова является глубокий анализ видения Евразии в различных политических концепциях и теориях разных стран мира: англосаксонская, французская, германская трактовки евразийства, особенности российского классического евразийства и уникальность евразийской доктрины Нурсултана Назарбаева.­ Несмотря на имеющиеся различия, можно сказать, что Евразия является важнейшим ареалом мира, в котором возникали и исчезали десятки и сотни различных государств, народов и культур. Одним словом, «евразийская цивилизация».

Другим крупным достоинством работы является анализ концепции ­Нурсултана Назарбаева в контексте анализа деятельности многих великих реформаторов и мыслителей, таких как Конфуций, Отто фон Бисмарк, Махатма Ганди, Сунь Ятсен, Дян Сяо­пин, Махатхир Мохаммад, Кемаль Ататюрк и Ли Куан Ю. Общим знаменателем в этом блистательном ряду выдающихся мировых лидеров является титанический масштаб деятельности всех выше­упомянутых исторических деятелей, особый исторический вклад «отцов-основателей», а порой – и прямых единоличных учредителей новой государственности. Ведь в современной истории становление успешного независимого государства – это, скорее, счастливое исключение, чем стандартное правило. Вот почему каждый акт такого государственного творения, согласно известному российскому политологу Ю. Солозобову, должен быть внимательно изучен экспертами, а также иметь надлежащую правовую и историческую оценку, зачастую недооцененную близорукими современниками.



Рецензируя работу К. Бурханова, невольно отмечаешь одну мысль, которую автор постоянно подчеркивает и выделяет при анализе политической философии Нурсултана ­Назарбаева – то, что автор евразийской концепции обладает категориальным мышлением, которое у него особенно выигрышно проявляется в его умении отвечать на сложнейшие вызовы глобализации, сложнейшие вопросы мировой экономики и политики, где нужно мыслить и оперировать глобальными категориями. Обычно в таких случаях его идеи, творческие модели и система приоритетов становятся во многом универсальными, что характеризует Лидера Казахстана как глубокого мыслителя и крупного государственного деятеля.



Наконец, подводя итоги, мы всецело согласны с завершающим выводом автора книги «Политическая философия евразийской концепции Нурсултана­ Назарбаева» о том, что труды нашего Лидера нации имеют огромный, не всегда до конца понятый и, к сожалению, не всегда реализованный потенциал. Последнее связано с тем, что исполнители не всегда понимают глубинную суть инновационных и реформаторских идей Президента РК, что выхолащивало суть проводимых реформ. Кроме того, совершенно очевидно, что не достает системного и всестороннего идеологического и пропагандистского обеспечения проводимых реформ. В своем выступлении на вашингтонском саммите ­Нурсултан Назарбаев вновь вернулся к теме евразийства и его сущности и призвал мировое сообщество отнестись к рассматривае­мой ЕАЭС вкупе с ЕС и ШОС как крупнейшим экономическим сообществам ХХІ века.



По мнению автора, глубокое изучение политической философии Нурсултана­ Назарбаева исключительно важно для понимания аккумулированного и обобщенного опыта становления и развития независимого Казахстана, судьбоносных целей и ориентиров дальнейшего развития нашей страны. По общему признанию, эти цели и ориентиры, заданные Президентом, на практике доказали свою истинность, свидетельством которых являются общепризнанные успехи Казахстана как во внутренней, так и во внешней политике.

