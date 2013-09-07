Евразийская молодежь в Алматы

На игры прибудут 707 спортсменов. Россия выставит – 203 атлета, Кыргызстан – 128, Беларусь – 73 спортсмена, Таджикистан – 84 спортсмена, Узбекистан – 7 спортсменов и Казахстан – 212. Церемонии открытия и закрытия состязаний состоятся на Международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар». В соревнованиях же будут задействованы такие объекты, как Дворец спорта им. Б. Шолака, легкоатлетический манеж республиканского колледжа спорта, новый корпус ДЮСШОР № 9, спортивные комплексы «Достык» и «Баганашыл», спортзал «Темир Дос», Центральный стадион и плавательный бассейн, а также трассы города.

Абзал КАМБАР