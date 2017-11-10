​Евразийская платформа сотрудничества

Организаторы приурочили форум к 25-летию дипломатичес­ких отношений между Респуб­ликой Казахстан и Российской Федерацией и главной темой его поста­вили развитие человеческого капитала. За эти годы наши страны выстроили долгосрочные стратегичес­кие отношения. Президент Казахстана являет­ся одним из самых популярных политиков, по мнению россиян. Динамика общения, взаимных встреч, переговоров между главами государств указывает, что сот­рудничество не ограничивает­ся официаль­ными мероприятия­ми. Речь идет о взаимном заинтересованном диалоге между лидерами, высоком понимании и наличии общих ценностей – встреча в Челябинске вновь это подтвердила. Состоявшийся там диалог был выстроен на основе доверия и уважения двух сильных государств и их президентов.

Практике взаимных форумов межрегионального сотрудничества уже почти 15 лет. Начата она была в 2003-м – в первый Год Казахстана в России, а затем – России в Казахстане. Таким образом, был дан старт более широкому сотрудничест­ву. Прошедшие форумы, несомненно, придали импульс последовательному развитию в духе добрососедства, взаимного уважения, стратегического парт­нерства и союзничества. Между нашими государствами пролегли практически 7 тыс. км государственной сухопутной и морской границы. Чрезвычайно важно, что благодаря политике, проводимой главами двух стран, граница не стала зоной отчуждения. Она стала настоящей соединительной тканью добрососедских отношений, скрепленных Договором о вечной дружбе. Не случайно границы между Казахстаном и Россией называют границами дружбы.

Платформой форумов межрегионального сотрудничест­ва стала выдвинутая в 1994 году Президентом Казахстана

Нурсултаном Назарбаевым идея соз­дания Евразийского экономического союза. Через четыре года Нурсултан

Абишевич в рамках СНГ предложил принять совместный документ «10 простых шагов навстречу простым людям». Уже тогда в этом документе прописывались упрощение условий для пограничных переходов, безвизовый режим. То есть предлагались меры для снятия барьеров по передвижению трудовых ресурсов, капиталов, товаров и услуг. 2000-е годы, принесшие практическую реализацию евразийской идеи, стали примером того, как предпринимались шаги в пользу прос­тых людей и предпринимателей. Приграничная торговля сегодня достигает 50% внешней торговли наших регионов.

По итогам января – августа 2017 года взаимный товарооборот Казахстана и России возрос на четверть – с 7 млрд до 10 млрд долларов. Торговля с нашим северным соседом сос­тавляет свыше 20% внешнеторгового оборота Казахстана. За 8 месяцев мы поставили в Россию почти на 600 млн долларов проката плоского, на 340 млн продуктов неорганической химии, на 170 млн долларов каменного угля. В свою очередь из России импортировались бензин и нефтепродукты более чем на 0,5 млрд долларов, шины и покрышки – на 120 млн, бумага – на 112 млн, оборудование для сельского хозяйства – на 90 млн долларов.

Через Казахстан проходит до 80% потоков торговли региона Центральной Азии с Россией. Поэтому мы активно выстраи­ваем инфраструктуру для максимального упрощения прохождения этих потоков. Естественно, что в таких условиях необходимо формирование новых драйверов и точек роста. Центральная Азия становится важным мостом, соединяющим Европу и Азию. Причем перспек­тивы здесь обширны – это торговля между Южной Азией и Западной Европой, Дальним и Ближним Востоком. И весь этот поток должен пойти через Казахстан. В этом свете обсуж­дение в Челябинске законо­дательного обеспечения межрегионального и приграничного сотрудничества, активизация в сфере цифровой экономики для построе­ния единого цифрового пространства Евразийского экономического союза обретают особую актуальность.