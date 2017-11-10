​Евразийская платформа сотрудничества

Организаторы приурочили форум к 25-летию дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и главной темой его поставили развитие человеческого капитала. За эти годы наши страны выстроили долгосрочные стратегические отношения. Президент Казахстана является одним из самых популярных политиков, по мнению россиян. Динамика общения, взаимных встреч, переговоров между главами государств указывает, что сотрудничество не ограничивается официальными мероприятиями. Речь идет о взаимном заинтересованном диалоге между лидерами, высоком понимании и наличии общих ценностей – встреча в Челябинске вновь это подтвердила. Состоявшийся там диалог был выстроен на основе доверия и уважения двух сильных государств и их президентов.
Практике взаимных форумов межрегионального сотрудничества уже почти 15 лет. Начата она была в 2003-м – в первый Год Казахстана в России, а затем – России в Казахстане. Таким образом, был дан старт более широкому сотрудничеству. Прошедшие форумы, несомненно, придали импульс последовательному развитию в духе добрососедства, взаимного уважения, стратегического партнерства и союзничества. Между нашими государствами пролегли практически 7 тыс. км государственной сухопутной и морской границы. Чрезвычайно важно, что благодаря политике, проводимой главами двух стран, граница не стала зоной отчуждения. Она стала настоящей соединительной тканью добрососедских отношений, скрепленных Договором о вечной дружбе. Не случайно границы между Казахстаном и Россией называют границами дружбы.
Платформой форумов межрегионального сотрудничества стала выдвинутая в 1994 году Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым идея создания Евразийского экономического союза. Через четыре года Нурсултан
Абишевич в рамках СНГ предложил принять совместный документ «10 простых шагов навстречу простым людям». Уже тогда в этом документе прописывались упрощение условий для пограничных переходов, безвизовый режим. То есть предлагались меры для снятия барьеров по передвижению трудовых ресурсов, капиталов, товаров и услуг. 2000-е годы, принесшие практическую реализацию евразийской идеи, стали примером того, как предпринимались шаги в пользу простых людей и предпринимателей. Приграничная торговля сегодня достигает 50% внешней торговли наших регионов.
По итогам января – августа 2017 года взаимный товарооборот Казахстана и России возрос на четверть – с 7 млрд до 10 млрд долларов. Торговля с нашим северным соседом составляет свыше 20% внешнеторгового оборота Казахстана. За 8 месяцев мы поставили в Россию почти на 600 млн долларов проката плоского, на 340 млн продуктов неорганической химии, на 170 млн долларов каменного угля. В свою очередь из России импортировались бензин и нефтепродукты более чем на 0,5 млрд долларов, шины и покрышки – на 120 млн, бумага – на 112 млн, оборудование для сельского хозяйства – на 90 млн долларов.
Через Казахстан проходит до 80% потоков торговли региона Центральной Азии с Россией. Поэтому мы активно выстраиваем инфраструктуру для максимального упрощения прохождения этих потоков. Естественно, что в таких условиях необходимо формирование новых драйверов и точек роста. Центральная Азия становится важным мостом, соединяющим Европу и Азию. Причем перспективы здесь обширны – это торговля между Южной Азией и Западной Европой, Дальним и Ближним Востоком. И весь этот поток должен пойти через Казахстан. В этом свете обсуждение в Челябинске законодательного обеспечения межрегионального и приграничного сотрудничества, активизация в сфере цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза обретают особую актуальность.