Евразийские горизонты

Также были рассмотрены вопросы организации интегрированного контроля товаров, перемещаемых через границу Республики Казахстан с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, ход согласования протоколов в рамках Соглашения между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики о развитии сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции.
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