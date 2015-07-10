Евразийские горизонты

Также были рассмотрены вопросы организации интегрированного контроля товаров, перемещаемых через границу Республики Казахстан с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, ход согласования протоколов в рамках Соглашения между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики о развитии сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции.



