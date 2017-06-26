Евразийский медиамост Лилия Сыздыкова

Впервые Евразийский медиафорум был проведен в 2002 году, и с тех пор с каждым разом «набирает обороты» – растут число участников, география охвата и в целом – интерес к мероприятию. В нынешнем году в Астане собрались 920 участников (320 – зарубежных) и 90 СМИ со всего мира, трансляцию форума в режиме реального времени посмотрели в 38 странах.



Обращение Президента РК к участникам XIV ЕАМФ передала Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. В приветствии отмечалось, что медиафорум наработал заслуженный авторитет, став местом конструктивного обсуждения актуальных вопросов журналистского сообщества и широкой палитры глобальной проблематики, и вост­ребованность таких диалоговых площадок неизбежно возрастает. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что СМИ должны сосредоточить усилия на том, чтобы объединять народы и страны, а не возводить барьеры. «Мир вступил в эпоху формирования новой информационной среды, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она поощряла партнерство и обмен знаниями. Кроме того, определяющим фактором устойчивого развития является готовность к грядущим социальным и технологическим переменам. В связи с этим очень символично, что в повестку медиафорума включены вопросы «зеленой» экономики как ключевого направления изменения технологического уклада. Это созвучно тематике проходящей в Астане выставки «ЭКСПО-2017», – отметил Глава государства в своем обращении.



Председатель организационного комитета ЕАМФ Дарига Назарбаева­ напомнила, что традиционный подход к формированию повестки дня Евразийского медиафорума – выст­раивание диалога вокруг самых острых проблем современного мира, которых год от года меньше не становится, – мы живем в эпоху неопределенности. Еще недавно глобализацию называли вершиной прогресса, а теперь она пугает. Террористичес­кие атаки, гражданская война на Ближнем Востоке, потоки беженцев стали тяжелым бременем для многих стран Евросоюза. Человечество стоит перед сложнейшей дилеммой – выбором между личной свободой и безопасностью. Цифровая революция и тотальная информатизация меняют мир, создавая не только новые возможности, но и угрозы. Узость мировоззрения, негативные штампы и пессимизм – серьезные барьеры на пути гармоничного развития мира, и нужно воспитать новое поколение сильных людей, открытых к сотрудничеству и движению вперед.



– Все острее поднимаются вопросы журналистской этики. Сегодня тем, кто выбирает профессию, призванную информировать и просвещать общество, впору принимать некое подобие клятвы Гиппократа и руководствоваться важнейшим принципом врачевания – «не навреди». Что об этом думает медиасообщество? – обозначила Дарига Назарбаева важный вопрос, выразив убежденность, что дискуссия в рамках форума поможет приблизиться к поиску правильных ответов на него.



Также на открытии форума выступил председатель правления НК «Астана ­ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, поприветствовавший проведение XIV ЕАМФ в Конгресс-центре на территории выставки, где за две недели проходит уже пятое крупное международное мероприятие.



Первая сессия предложила спикерам поискать ответ на вопрос: «Новый миропорядок: наводить мосты или возводить стены?» Спикеры отмечали, что у современного мира самые лучшие возможности «строить мосты», чем были когда-либо, и нельзя отказываться от них. Вместе с тем есть интересный парадокс, который отметил экс-председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу: если в области науки, технологий, информации, коммуникаций процессы глобализации укреп­ляются, то в сфере межгосударственных отношений, политики в последнее время доминируют противоположные тренды. Отход от глобализации «поддерживается» безответственным популизмом, дефицитом доверия, отсутствием координации между странами по важнейшим вопросам. Однако никакие тенденции не перманентны, и в долгосрочной перспективе глобализация, имеющая в основе ценности демократии, прав человека, верховенства закона, – это то, что принесет человечеству наибольшую пользу.



Тема мостов и стен продолжилась на сессии, посвященной альтернативным источникам энергии. Помимо непосредственно обсуждения перс­пектив развития ВИЭ и их влияния на экономику, много говорилось о них именно в контексте экологии. Это тот вопрос, где даже при желании построить стену не получится. На сессии вспомнили слова нового президента Франции: «по климату нет «плана Б», потому что нет «планеты Б». Нужно сохранять равновесие на «планете А», а без «чистой» экономики, энергетики этого сделать не получится.



Несмотря на то что фактически все спикеры отмечали важность перехода к «зеленому» развитию, вопросы на сессии ставились довольно скептичные: насколько способна «зеленая» энергетика реально повлиять на улучшение экологического состояния планеты, не являются ли проекты ВИЭ просто дорогостоящим хобби для высокоразвитых стран, кто – бизнес или государство? – должен платить за их развитие, могут ли ВИЭ стать эффективной альтернативой традиционным источникам?..



Кроме того, отмечалось, что очень многое зависит от того, получится ли «переформатировать» мироощущение общест­ва, с тем чтобы «зеленые» принципы стали нормой жизни. ВИЭ действительно пока не стали энергией настоящего, но то, что они должны стать энергией будущего, – несомненно. Переход экономики на «зеленые» рельсы – это вопрос не только устойчивого развития, но и выживания.



ЕАМФ не является отраслевым мероприя­тием, но тем не менее актуальные проблемы развития СМИ всегда включаются в повестку дня. На этот раз организаторы предложили поговорить о достоверности информации – о фейковых новостях, манипулировании данными, информационных войнах. Принявший участие в сессии министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев обратил внимание, что человечество сегодня имеет доступ к огромному массиву информации, дезориен­тирующе огромному, и благодаря этому вырастает возможность манипулировать людьми. Да и новые «умные» технологии сегодня настолько доступны, что в определенном смысле «расслабляют» общество, человек слишком привык полагаться на «электронный разум».



Министр подчеркнул, что при всей пользе развития технологий необходимо быть очень внимательными к этим процессам. Эту мысль поддержали остальные спикеры сессии. Информация сегодня разлетается мгновенно, что может увеличить эффект от нее – как позитивный, так и негативный. Кроме того, сегодня в качестве источников новос­тей часто выступают социальные сети, где генераторами контента являются сами пользователи, что создает благоприятную среду для фейков. Нужно учить людей критически относиться к получаемым из Интернета и СМИ сведениям, отметили спикеры.



Второй день форума открыла сессия, посвященная конфликту в Сирии. Выступая на ней, министр иностранных дел РК Кайрат Абд­рахманов подчеркнул, что Казахстан вносит свой вклад в мирное разрешение сирийского кризиса, предоставив площадку для проведения переговоров – Астанинского процесса, поддерживающего Женевский. Глава МИДа упомянул также о ряде инициатив, которые Нурсултан­ ­Назарбаев внес на рассмотрение ООН, в том числе Астанинский кодекс поведения при проведении антитеррористических операций (его инициатива была озвучена в политическом заявлении Президента РК при вступлении страны на пост непостоян­ного члена СБ ООН). Документ призван объединить усилия всех сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с этой глобальной угрозой, а также определить единую позицию, из которой будут исходить все страны при проведении антитеррористических операций.



– Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом, и он будет предложен прежде всего на суд членов Совета Безопасности ООН, – сказал Кайрат Абдрахманов.



Помимо уже упомянутых тем в рамках ЕАМФ-2017 обсуждались также вопросы азиатского «экономического чуда» и усиление роли региона в экономике мира, роль капитала, труда и интеллекта в развитии бизнеса в современных условиях, цифровой революции, и «на десерт» на форуме поговорили о поиске счастья во времена кризиса смыслов.



Темы повестки дня настолько многогранные и в определенном смысле взаимосвязанные (по крайней мере, отдельные дискуссии последовательно «перемещались» из одной сессии в другую), что можно сказать: весь ЕАМФ – это один большой диа­лог о том, что происходит с нашим миром. И, надо подчеркнуть, диалог качест­венный, учитывая авторитет его спикеров. В текущем году в числе участников форума – 11-й президент Турции Абдулла Гюль, экс-министр энергетики США Билл Ричардсон, лауреат Нобелевской премии мира Раджендра Пачаури, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, экс-глава администрации премьер-министра Израиля Гилад Шер и многие другие.



Завершая ЕАМФ-2017, Дарига ­Назарбаева поблагодарила всех спикеров и партнеров и отметила, что за эти три дня участники смогли высказать свое видение проблем, от решения которых зависят судьба мира и безопасность в нем, жизнь конкретных людей и целых народов.



Следующий, XV Евразийский медиа­форум, по словам главы орг­комитета, пройдет 18–20 апреля 2018 года в Алматы.

