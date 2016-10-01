Евразийский университет имени Гумилева планирует запустить в космос свой спутник
Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева (ЕНУ) планирует к 2019 году запустить в космос спутник, созданный и сконструированный собственными силами. Об этом сообщил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Наша цель – изготовить и запустить в космос свой первый спутник. Важно, что мы его создадим сами, а не купим где-то", – сказал он в Астане в ходе ежегодной отчетной встречи с общественностью.
Сыдыков также отметил, что сегодня магистрантами и специалистами кафедры "космической техники и технологий" ведутся полные работы по мониторингу космического пространства на профессиональном уровне.
"Цель университета – подготовить универсального специалиста космической отрасли, так как глава государства четко обозначил планку: Казахстан должен стать космической державой. Для этого выделяются огромные деньги, привлекаются лучшие специалисты, создаются новые государственные структуры", – добавил Сыдыков.
ЕНУ готовит около 100 специалистов для космической отрасли Казахстана.