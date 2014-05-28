Евразийское партнерство – путь, устремленный в будущее

Идея создания Евразийского экономического сою­за (ЕАЭС) прошла непростой путь длиною в два десятилетия: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые озвучил ее 29 марта 1994 года в Московском университете. За это время пройдены различные этапы интеграции, созданы ЕврАзЭС, Таможенный cоюз, Единое экономическое пространство. Как следствие – крепнут экономические отношения стран-участниц.

Символично, что именно спустя 20 лет с момента выдвижения идеи интеграция достигла высшего пика – 29 мая президентами Казахстана, России и Беларуси планируется подписание Договора о создании ЕАЭС. Тщательно выверенный и «отшлифованный» переговорщиками документ открывает широчайшие перспективы сотрудничества. Будут создаваться промышленные кооперации, крупные совместные производства, сформированы общие рынки в области электроэнергетики, нефти и нефтепродуктов, лекарственных средств, госзакупок, а также рынок услуг. Таким образом, интеграционные процессы становятся базовым элементом конкурентоспособности экономик Казахстана, России и Беларуси.

Евразийский союз по замыслу Президента Нурсултана Назарбаева должен выступать в качестве нового центра глобальных инноваций и притяжения для транснацио­нального бизнеса.