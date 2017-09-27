Политика
Еврокомиссия призвала включить Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону
Болгария и Румыния должны быть включены Советом ЕС в Шенгенскую зону, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии, передает russian.rt.com.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в ходе встречи c главами Минобороны стран — членов Евросоюза предложил создать "военный Шенген".

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 26 государств.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также считает, что сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза.

"Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. 

По его словам, Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все критерии.


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