Европа оказалась неготовой к наплыву беженцев – Меркель

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что европейские государства оказались неготовыми к тому наплыву мигрантов, с которыми они столкнулись в минувшем году, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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"Сейчас мы неожиданно столкнулись с вызовами, которые несут в Европу поток беженцев, и оказались, как уже видно, уязвимыми, поскольку еще не налажены порядок, контроль, которые должны быть", – сказала она, выступая в Майнце на бизнес-форуме.
Между тем канцлер выступила против мер по закрытию границ, к которым прибегают в настоящее время некоторые европейские страны, заявив, что от свободы перемещения в определенной степени зависит судьба еврозоны.
"Никто не должен вести себя так, будто бы существует единая валюта при отсутствии возможности достаточно простого пересечения границ", – отметила она, пояснив, что при закрытых границах единый европейский рынок "сильно пострадает".
Меркель подчеркнула, что сохранение Шенгенской зоны необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза.