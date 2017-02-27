​Европа приветствует инициативы

В брюссельском издании EU Reporter вышла статья под заголовком «Европа приветствует перераспределение властных полномочий в Казахстане». В ней Ивета Григуле, член Европейского парламента от Латвии, положительно оценила предлагаемые изменения в политической сис­теме Казахстана.

Депутат от Альянса либералов и демократов Европы (АЛДЕ) таким образом прокомментировала Обращение Нурсултана Назарбаева,­ транслировавшееся на всю страну, в котором Глава государства заявил, что ряд полномочий, закрепленных за Президентом, будут переданы Парламенту и Правительству. В соответствии с новой системой Президент останется связующим звеном между различными ветвями власти, акцентируя внимание на внешней политике, обороне и внутренней безопасности.

Программа, озвученная Главой государства, предусматривает передачу не менее 40 президентских функций. Эти реформы, нацеленные на улучшение эффективности системы государственного управления, требуют внесения изменений в действующую Конс­титуцию.

В своем Послании народу Казахстана Президент также представил «Пять главных приоритетов», реализация которых должна способствовать Третьей модернизации страны. Главные ориентиры развития включают усовершенствование и расширение бизнес-сферы, достижение макроэкономической стабильности и более активную борьбу с коррупцией.

Данные инициативы предложены в стране, которая недавно отметила 25-летие независимости и играет большую роль на мировой арене. 1 января республика начала работу в Совете Безопас­ности ООН и в нынешнем году будет принимать ЭКСПО-2017. Президент Нурсултан Назарбаев играет роль медиатора в вопросах международной дипломатии. Эти изменения, а также статус страны как крупнейшего государства Центральной Азии демонстрируют ее укрепляющиеся международные позиции.

Ивета Григуле заявила, что Казахстан является важным партнером ЕС, и не только с точки зрения Центрально-Азиатского региона. За последние годы взаимодействие между двумя сторонами стало более интенсивным и прагматичным. Это также подтверждается Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанном между ЕС и Казахстаном более года назад.

«Эта крупная центральноазиатская страна является важным партнером для нас, европейцев, в различных областях, начиная с вопросов безопасности и заканчивая новыми направлениями экономического сотрудничества и преодолением различных вызовов. Для обеспечения успешности этого партнерства и выгоды для обеих сторон чрезвычайно важно, чтобы оба партнера имели общее понимание и схожие принципы, – подчеркнула она. – Таким образом, с точки зрения дальнейшего укрепления взаимоотношений между ЕС и Казахстаном недавние программные предложения и реформы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оцениваются позитивно».

«Нурсултан Назарбаев – очень опытный руководитель страны и выдающийся стратег. Он прекрасно осознает, что амбициозные задачи, которые Казахстан поставил перед собой на период до 2025 и 2050 годов, могут быть достигнуты путем политической и технологической модернизации страны, а также предоставления большей поддержки предпринимательству, снижения бюрократической нагрузки на бизнес, а также за счет обеспечения эффективности здравоохранения, социальной защиты и образования для своего народа. Мы, европейцы, должны приложить все усилия, чтобы поддержать инициативы Казахстана, используя уже существующие механизмы взаимодействия», – заявила Ивета Григуле.

Солидарен с ней и член Европарламента от Словакии Эдуард Кукан, представляющий Европейскую народную партию: «Я приветствую январское заявление Президента Нурсултана Назарбаева и последующую общественную дискуссию относительно передачи части функций Президента Правительству и Парламенту. Его приверженность демократическим реформам высоко отмечается и приветствуется».

«Дееспособный Парламент является краеугольным камнем любой современной демократии, как и контроль законодательного органа над исполнительной властью. Предлагаемый пакет реформ направлен на обеспечение этого долгосрочного процесса. Казахстан является первым из наших союзников в Центральной Азии, заключившим Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Европейским союзом. Хочу также с удовлетворением отметить особую и конструктивную региональную роль Казахстана в Центральной Азии. Это особенно важно в свете его членства в Совете Безопасности ООН», – подчеркнул Эдуард Кукан.

В свою очередь директор-основатель Международного фонда для лучшего управления Джеймс­ Уилсон отметил: «Я приветствую приверженность Президента Нурсултана Назарбаева к дебюрократизации и снижению затрат для бизнеса и его открытость к возможностям большей приватизации государственных предприятий... Казахстан конт­ролирует уникальный стратегический перекресток между Китаем и Западом и выиграет от инвестирования в инфраструктуру, необходимую для реализации долгосрочной цели КНР по развитию инициативы «Один пояс – один путь», которая направлена на создание Нового Шелкового пути. С правильным деловым климатом Казахстан может стать катализатором для китайских инвестиций в Европу, а также важным конечным пунк­том для европейских инвестиций в Евразию.

В целях содействия дальнейшему развитию и модернизации Казахстана важно укреплять диалог между Правительством и бизнесом, а также координировать рекомендации как от нацио­нальных деловых капитанов в Казахстане, так и от зарубежных инвесторов. Безусловно, у бизнеса есть возможности укрепить механизмы такого диалога.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана, и их экономические и торговые отношения регулируются Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Важно продолжать укреплять эти связи как за счет расширения нормативной базы, в рамках которой работает бизнес, так и за счет улучшения инвестиционной среды для казахстанских и европейских компаний».