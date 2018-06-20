Европа против Азии, Америки и Африки

Все-таки хорошо, что Казах­стан, вернее, наша Федерация по футболу в свое время смогла перебраться из Азии в Европу. С таким количеством отличных команд УЕФА явно будет доминировать над всеми другими региональными объединениями. У европейцев практически нет конкурентов, за исключением нескольких команд из Южноамериканской конфедерации футбола, и вряд ли это положение (несмотря на все возрастающий уровень той же, например, Африканской конфедерации футбола) изменится в ближайшие годы.

Вот и в этот раз фактически получилось противостояние Европы против остального мира. Шведы и англичане, хоть и с трудом, но одолели южнокорейцев (1:0) и тунисцев (2:1), а бельгийцы камня на камне не оставили от панамцев (3:0).

Больше всего, пожалуй, повезло скандинавам, и то благодаря внед­рению новых технологий в виде видеопросмотров! Футболисты «Тре крунур», теперь уже выступающие без своего легендарного форварда Златана Ибрагимовича, явно потеряли остроты в нападении. Вот и Южную Корею они победили лишь после пенальти, который они буквально выпросили у главного арбитра Хоэль Агильяра из Сальвадора, сначала не увидевшего нарушения. Судья обратился к новой системе VAR и указал на одиннадцатиметровый, который и реализовал Андреас Гранквист.

11 октября 2017 года сборная Панамы впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, а президент страны объявил этот день общенациональным праздником. Вполне возможно, что и дебют на первенстве планеты стал бы еще одной красной датой в календаре латиноамериканцев, не играй они против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, считается лучшей по составу за всю историю этой европейской страны. «Красные дьяволы» с первых же минут показали свое превосходство в классе, но при этом забить в первом тайме так и не смогли. Зато во второй половине встречи они сполна компенсировали неудачу, забив три безответных гола.

Сборная Англии всегда считается фаворитом любого турнира, но при этом лишь раз в своей истории становилась чемпионом мира – в далеком 1966 году, у себя на родине. А вот в остальном родоначальникам футбола фатально не везет. Островитяне вполне могли оступиться и в этот раз, если бы не их великолепный капитан Харри Кейн. Именно он открыл счет во встрече на 11-й минуте, а потом стал автором решающего гола на дополнительной 91-й.