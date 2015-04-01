Европа ценит наш опыт Свежий выпуск 792 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Об этом шла речь на международной научно-практической конференции, посвященной казахстанской модели межэтнической толерант­ности и общественного согласия, двадцати годам ее успеха. Во встрече, организованной АНК, Институтом философии, политологии и религиоведения, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова и научно-экс­пертной группой АНК, приняли участие ученые Казахстана, США, Германии, Чехии, России, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители этнокультурных объединений.

В их адрес приветствие прислал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов. Он напомнил, что нынешний год является годом 20-летия АНК. За нашей страной уверенно закрепился имидж демократического, миролюбивого и перспективного государства. Поэтому главной миссией каждого должно стать укрепление общественного единства и согласия, дружбы и уважения.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Зарема Шаукенова в своем выступлении подчеркнула, что одним из главных достижений национальной политики является казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия, признанная важнейшим условием для социально-экономических и политических реформ в стране. При этом важно, что наша модель открыта для обновления и творческого переосмысления в контексте глобальных вызовов.

Эксперты подчеркивали, что в последнее десятилетие наблюдается трансформация структурных подразделений АНК от консультативных к действенно-прак­тическим. Например, создан Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе, успешно работает Научно-экспертный совет АНК, в том числе в регионах, в вузах есть кафедры толерантности и АНК. С целью успешной реализации инициатив ассамблеи организовано Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келiсiм».

В рамках конференции состоялась презентация новых книг об истории развития межэтнических отношений в Казахстане, авторами которых стали непосредственные участники этих процессов.