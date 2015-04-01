Европа ценит наш опыт

Свежий выпуск
792
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Об этом шла речь на международной научно-практической конференции, посвященной казахстанской модели межэтнической толерант­ности и общественного согласия, двадцати годам ее успеха. Во встрече, организованной АНК, Институтом философии, политологии и религиоведения, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова и научно-экс­пертной группой АНК, приняли участие ученые Казахстана, США, Германии, Чехии, России, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители этнокультурных объединений.
В их адрес приветствие прислал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов. Он напомнил, что нынешний год является годом 20-летия АНК. За нашей страной уверенно закрепился имидж демократического, миролюбивого и перспективного государства. Поэтому главной миссией каждого должно стать укрепление общественного единства и согласия, дружбы и уважения.
Директор Института философии, политологии и религиоведения Зарема Шаукенова в своем выступлении подчеркнула, что одним из главных достижений национальной политики является казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия, признанная важнейшим условием для социально-экономических и политических реформ в стране. При этом важно, что наша модель открыта для обновления и творческого переосмысления в контексте глобальных вызовов.
Эксперты подчеркивали, что в последнее десятилетие наблюдается трансформация структурных подразделений АНК от консультативных к действенно-прак­тическим. Например, создан Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе, успешно работает Научно-экспертный совет АНК, в том числе в регионах, в вузах есть кафедры толерантности и АНК. С целью успешной реализации инициатив ассамблеи организовано Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келiсiм».
В рамках конференции состоялась презентация новых книг об истории развития межэтнических отношений в Казахстане, авторами которых стали непосредственные участники этих процессов.

Популярное

Все
Искусственный интеллект против барса
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Самая популярная игра
Девичья коса – на всю степь краса!
Певец любви, патриотизма и свободы
Фантазия – главное оружие артиста
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Живет такой парень
Заработал – помоги селу!
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Земледелец – состояние души
С рождения и до 18
С заботой о людях
Мир номадов в линографии
Закон Республики Казахстан
От форпоста до областного центра
Нас стало больше!
Распоряжение Главы государства
Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Нас стало больше!
Оживить экономику
Поторопились с ремонтом
Привлекать инвестиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]