Европейская «Африка»

Германия может столкнуться с еще более высокой температурой воздуха, сообщает Das Erste. В ряде городов ожидается температура до 38 градусов.

Из-за продолжающейся жары и отсутствия дождей в нескольких регионах ФРГ действует высокая опасность лесных пожаров. В районе между городами Потсдам и Виттенберг площадь возгораний уже составила около 100 гектаров: местные власти были вынуждены объявить эвакуацию из ряда поселков. Кроме того, на фоне засухи в ряде мест гражданам запретили брать воду из водоемов для полива своих участков.

Как отмечает Das Erste, аномальная жара наблюдается не только в Германии, но и в других странах Европы. В частности, новые температурные рекорды были зафиксированы в нескольких частях Франции, Испании и Италии. По мнению ученых, аномальные волны жары напрямую связаны с глобальным потеплением.