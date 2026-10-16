Как было подчеркнуто, прямых аналогов ему нет

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Руководство Қазақстан Халық Кеңесі встретилось со спецпредставителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и послом Европейского союза в Казахстане Алешкой Симкич, сообщает Kazpravda.kz

В ходе переговоров европейская сторона была проинформирована о задачах конституционной реформы, ставшей логичным продолжением масштабных преобразований Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Новая Конституция заложила фундамент уникального института – Қазақстан Халық Кеңесі.

Отдельное внимание собеседники уделили основным аспектам работы членов Халық Кеңесі в рамках реализации задач, обозначенных Президентом на первой Сессии. Для выстраивания эффективного общественного диалога и укрепления общенационального единства фокус сделан вокруг консолидации этнокультурных объединений, расширения взаимодействия с регионами и развития общественных инициатив.

Европейская делегация отметила уникальность института Халық Кеңесі, прямых аналогов которому нет. Высоко было оценено и активное вовлечение в работу Қазақстан Халық Кеңесі женщин, молодежи и граждан с особыми потребностями. Подчеркнуто, что такой подход позволил объединить представителей разных регионов и профессиональных сообществ для всестороннего обсуждения инициатив.

Представительство ЕС также отметило особый интерес, проявляемый со стороны международного сообщества к проводимым в Казахстане конституционным реформам, и выразило заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и ЕС.



