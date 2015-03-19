Европейский круизный оператор отменил остановки судов в Тунисе

Итальянский круизный оператор Costa Crociere объявил о том, что его суда не будут заходить в порты Туниса после теракта в местном музее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru
В настоящее время Costa Crociere определяет альтернативные порты для остановок.
"Безопасность гостей и экипажа является необходимым условием для спокойного и приятного отдыха и имеет первостепенную важность для Costa Crociere", — отмечается в сообщении компании.
19 марта стало известно, что власти Туниса приняли решение о размещении военных в крупных городах страны в целях укрепления безопасности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали девять человек по подозрению в причастности к теракту.
Также в этот день правоохранительным органам Туниса удалось задержать троих боевиков, напавших на музей Бардо накануне. Напомним, 18 марта переодетые в военную форму боевики подъехали к зданию парламента Туниса в столице страны и открыли беспорядочный огонь
. Потом они ворвались в Национальный музей Бардо, где захватили заложников.
"Трое преступников были задержаны, четвертый сейчас стал объектом усиленных розысков", – сообщил глава тунисского МИД Тайеб Баккуш.
По предварительным данным, теракт организовали боевики из группировки "Окба ибн Нафаа", связанной с "Аль-Каидой" в странах исламского Магриба". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.