Европейский круизный оператор отменил остановки судов в Тунисе

Ксения Воронина
Итальянский круизный оператор Costa Crociere объявил о том, что его суда не будут заходить в порты Туниса после теракта в местном музее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время Costa Crociere определяет альтернативные порты для остановок.

"Безопасность гостей и экипажа является необходимым условием для спокойного и приятного отдыха и имеет первостепенную важность для Costa Crociere", — отмечается в сообщении компании.

19 марта стало известно, что власти Туниса приняли решение о размещении военных в крупных городах страны в целях укрепления безопасности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали девять человек по подозрению в причастности к теракту.

Также в этот день правоохранительным органам Туниса удалось задержать троих боевиков, напавших на музей Бардо накануне.  Напомним, 18 марта переодетые в военную форму боевики подъехали к зданию парламента Туниса в столице страны и открыли беспорядочный огонь. Потом они ворвались в Национальный музей Бардо, где захватили заложников. 

"Трое преступников были задержаны, четвертый сейчас стал объектом усиленных розысков", – сообщил глава тунисского МИД Тайеб Баккуш.

По предварительным данным, теракт организовали боевики из группировки "Окба ибн Нафаа", связанной с "Аль-Каидой" в странах исламского Магриба". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

