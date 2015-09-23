Европейский прорыв сборной Свежий выпуск 449 Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Юрия БЕККЕРА

Событие для отечественного футзала, несомненно, историческое и вместе с тем долгожданное и специалистами прогнозируемое. Главный тренер сборной РК Какау еще до начала предварительного раунда уверенно говорил именно о таком исходе. Он-то наверняка знал, что главная футзальная команда Казах­стана в последнее время заметно прибавила в мастерстве, технической и тактической подготовке, стала более мобильной, быстрой, точной в завершении атак.

Какау знал, а вот наши болельщики во всем этом убедились в марте 2015 года, когда посмотрели телевизионные трансляции из румынского городка Кэлэраши. Там сборная Казахстана после поражения от хозяев площадки (2:4) сотворила сенсацию, обыграв очень мастеровитых португальцев (3:1) и сборную Грузии (4:0). Заняв в группе № 7 второе место, подопечные Какау получили право поспорить за путевку в Белград в двух стыковых матчах с командой Боснии и Герцеговины.

В гостях наша команда выиграла со счетом 5:0 и прак­тически выполнила задачу-максимум. В домашнем матче на паркете алматинского Дворца спорта им. Балуана Шолака сборная РК тоже победила (4:0) и юридически оформила на свое имя лицензию на европейское первенство.

Наша команда очень понравилась. По всему чувствовалось, что игроки, особенно алматинского «Кайрата» и чуть в меньшей степени карагандинского «Тулпара», засидевшиеся в своих клубах на скамейках запасных, просто рвались в бой, дабы не только добиться положительного результата, но и показать, на что сами способны. И болельщики смогли по достоинству оценить, что умеют делать на поле те игроки, которые в международных матчах клубных команд сами частенько остаются зрителями, аплодируя мастерству своих партнеров – бразильских легионеров.

В первом тайме, правда, тон в нашей команде задавали получившие гражданство Казахстана бразильцы Игита, Лео и Дуглас. Двое последних на 9-й и 14-й минутах провели в ворота боснийцев два гола-красавца. Ну а во втором тайме после отменных комбинаций отличились Павел Таку и Чингиз Есенаманов. 9:0 по итогам двух встреч – таков итог противостояния сборных Казахстана и Боснии и Герцеговины.

И теперь уже полностью определился состав участников чемпионата Европы-2016. Прямые путевки в Белград весной получили команды России, Испании, Италии, Украины, Словении, Хорватии и Португалии, в стыковых матчах успех был на стороне сборных Казахстана, Чехии Азербайджана и Венгрии. Двенадцатый участник – Сербия как страна-организатор EURO 2016.