Европейский прорыв сборной

Свежий выпуск
449
Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия БЕККЕРА
Событие для отечественного футзала, несомненно, историческое и вместе с тем долгожданное и специалистами прогнозируемое. Главный тренер сборной РК Какау еще до начала предварительного раунда уверенно говорил именно о таком исходе. Он-то наверняка знал, что главная футзальная команда Казах­стана в последнее время заметно прибавила в мастерстве, технической и тактической подготовке, стала более мобильной, быстрой, точной в завершении атак.
Какау знал, а вот наши болельщики во всем этом убедились в марте 2015 года, когда посмотрели телевизионные трансляции из румынского городка Кэлэраши. Там сборная Казахстана после поражения от хозяев площадки (2:4) сотворила сенсацию, обыграв очень мастеровитых португальцев (3:1) и сборную Грузии (4:0). Заняв в группе № 7 второе место, подопечные Какау получили право поспорить за путевку в Белград в двух стыковых матчах с командой Боснии и Герцеговины.
В гостях наша команда выиграла со счетом 5:0 и прак­тически выполнила задачу-максимум. В домашнем матче на паркете алматинского Дворца спорта им. Балуана Шолака сборная РК тоже победила (4:0) и юридически оформила на свое имя лицензию на европейское первенство.
Наша команда очень понравилась. По всему чувствовалось, что игроки, особенно алматинского «Кайрата» и чуть в меньшей степени карагандинского «Тулпара», засидевшиеся в своих клубах на скамейках запасных, просто рвались в бой, дабы не только добиться положительного результата, но и показать, на что сами способны. И болельщики смогли по достоинству оценить, что умеют делать на поле те игроки, которые в международных матчах клубных команд сами частенько остаются зрителями, аплодируя мастерству своих партнеров – бразильских легионеров.
В первом тайме, правда, тон в нашей команде задавали получившие гражданство Казахстана бразильцы Игита, Лео и Дуглас. Двое последних на 9-й и 14-й минутах провели в ворота боснийцев два гола-красавца. Ну а во втором тайме после отменных комбинаций отличились Павел Таку и Чингиз Есенаманов. 9:0 по итогам двух встреч – таков итог противостояния сборных Казахстана и Боснии и Герцеговины.
И теперь уже полностью определился состав участников чемпионата Европы-2016. Прямые путевки в Белград весной получили команды России, Испании, Италии, Украины, Словении, Хорватии и Португалии, в стыковых матчах успех был на стороне сборных Казахстана, Чехии Азербайджана и Венгрии. Двенадцатый участник – Сербия как страна-организатор EURO 2016.

Популярное

Все
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Город, где живет история
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Высоко служу, далеко гляжу
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Медпомощь станет ближе
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]