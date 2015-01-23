Европейский вектор Свежий выпуск 548 Владимир ОСИПОВ

Отметив, что это направление выступает одним из стратегических приоритетов нашей страны, Кабибулла Джакупов подчеркнул, что многовекторная политика Главы нашего государства позволяет Казахстану эффективно сотрудничать со многими странами в мире.

Ивета Григуле высоко оценила происходящие в РК социально-экономические процессы, в которых большой акцент, по ее словам, сделан на улучшении благосостояния казахстанцев.

Депутат Европарламента с удовлетворением отметила, что Евросоюз выступает одним из самых крупных партнеров Казахстана во всех сферах. При этом Ивета Григуле подчеркнула важность установления и развития доверительных отношений между людьми, что, по ее мнению, является залогом и будущих успехов государств в целом.

Спикер Мажилиса в свою очередь акцентировал внимание на модели толерантности казахстанского общества, которая укрепляется благодаря политике Главы нашего государства.

В ходе встречи речь шла о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, инвестиционной привлекательности, развитии транзитно-транспортного потенциала нашей страны.

Кабибулла Джакупов ознакомил главу делегации с деятельностью Мажилиса, отметив проводимую работу по совершенствованию законодательной базы нашей страны.

Подчеркнув необходимость дальнейшего развития межпарламентских отношений, Ивета Григуле пригласила казахстанских депутатов посетить Европарламент для расширения контактов с делегацией по сотрудничеству со странами Цент­ральной Азии.

