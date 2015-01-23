Европейский вектор

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Владимир ОСИПОВ
Отметив, что это направление выступает одним из стратегических приоритетов нашей страны, Кабибулла Джакупов подчеркнул, что многовекторная политика Главы нашего государства позволяет Казахстану эффективно сотрудничать со многими странами в мире.
Ивета Григуле высоко оценила происходящие в РК социально-экономические процессы, в которых большой акцент, по ее словам, сделан на улучшении благосостояния казахстанцев.
Депутат Европарламента с удовлетворением отметила, что Евросоюз выступает одним из самых крупных партнеров Казахстана во всех сферах. При этом Ивета Григуле подчеркнула важность установления и развития доверительных отношений между людьми, что, по ее мнению, является залогом и будущих успехов государств в целом.
Спикер Мажилиса в свою очередь акцентировал внимание на модели толерантности казахстанского общества, которая укрепляется благодаря политике Главы нашего государства.
В ходе встречи речь шла о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, инвестиционной привлекательности, развитии транзитно-транспортного потенциала нашей страны.
Кабибулла Джакупов ознакомил главу делегации с деятельностью Мажилиса, отметив проводимую работу по совершенствованию законодательной базы нашей страны.
Подчеркнув необходимость дальнейшего развития межпарламентских отношений, Ивета Григуле пригласила казахстанских депутатов посетить Европарламент для расширения контактов с делегацией по сотрудничеству со странами Цент­ральной Азии.

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